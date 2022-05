«Gabys Welt»: Gaby Köster macht Comedy im Radio

Radio

Zehn Folgen präsentiert die Komikerin bereits ab dieser Woche bei WDR 4.

Einst war Gaby Köster als Kassiererin Rita Kruse in der RTL-Comedyzu sehen und erlangte dadurch deutschlandweite Bekanntschaft. Doch ihre Karriere im Mediengeschäft begann die gelernte Erzieherin im Radio. Dorthin kehrt sie ab dem 20. Mai wieder zurück, denn wie der WDR am Montag bestätigte, wird Köster immer freitags um 11:15 Uhr die Comedyseriebei WDR 4 präsentieren.Darin spricht sie über ihr Leben und alles, was dazu gehört: Beziehungen, Paketboten und den Supermarkt. „Und das immer verbunden mit ihrem unerschrockenen Humor und einem optimistischen Blick nach vorne“, wie der WDR die Sendung beschreibt.Der WDR hat vorerst zehn Ausgaben der Radiosendung angekündigt, deren Produktion bei Köster und der damit verbundenen Rückkehr ins Radio Erinnerungen geweckt haben: „Ihr habt mir einen ganz tollen Tag beschert, das war wirklich ein richtiger Flashback“, so die Komikerin. Verantwortlicher Redakteur der Sendung ist Ulf Pohlmeier.