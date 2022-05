Quotencheck

In den vergangenen Wochen startete VOX gleich zwei Ableger der bekannten Sendermarke. Quotenmeter hat sich die Quoten von «Die größten Abenteuer der Welt» und «Liebe bis ans Ende der Welt» angeschaut.

Derzeit schwemmen vor allem Formate wie «Love Island», «Ex on the Beach» oder «Temptation Island» zahlreiche neue TV-Persönlichkeiten auf den Markt, doch eines der ersten Formate, die für Nachwuchs im Fernsehmarkt sorgte, war das VOX-Format, das nun 16 Jahren auf Sendung ist. In dieser Zeit wurden unter anderem Daniela Katzenberger, Jens und Daniela Büchner oder Konny Reimann über die Sendung einem breiten Publikum bekannt. In diesem Jahr entschied sich VOX keine personenbezogenen Spin-offs zu starten, sondern stellte zwei Ableger her, die jeweils thematisch zueinander passen.Am Freitag, den 11. März, startete die fünfteilige Reihevor 0,91 Millionen Zuschauern, die einen Marktanteil von mageren 3,2 Prozent generierten. In der Zielgruppe bracht es die 20:15-Uhr-Sendung auf 0,36 Millionen Seher und 5,1 Prozent. In Woche zwei stiegen die Werte spürbar an. Die Reichweite wuchs auf 0,98 Millionen, was die Sehbeteiligung zart auf 3,4 anwachsen ließ. Deutlicher wurde es bei den Umworbenen: 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen sorgten für solide 6,4 Prozent. Doch damit war der Höhepunkt erreicht, am 25. März sanken die Ergebnisse. Nur noch 0,72 Millionen waren mit von der Partie, die Marktanteile bewegten sich nun bei 2,6 und 4,4 Prozent.Die beiden abschließenden Folgen des ersten Ablegers sahen Anfang April 0,80 und 0,89 Millionen, von denen 0,27 und 0,33 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe stammten. Die Marktanteile lagen weiter im mageren Bereich bei 2,8 und 3,2 Prozent bei allen und 4,1 und 5,1 Prozent bei den Umworbenen. So stehen für «Die größten Abenteuer der Welt» im Schnitt 0,86 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 3,0 Prozent zu Buche. In der Zielgruppe markierte der Ableger 0,34 Millionen Jüngere und 5,0 Prozent.Nach dem Osterwochenende startete dann direkt der zweiter Spin-off, der zum Auftakt deutlich besser lief. Mit 1,12 Millionen Zuschauern knackte man sogar die Millionen-Marke. Dies sorgte für 4,2 Prozent Marktanteil. Auch bei den jüngeren Sehern war man erfolgreicher als die Abenteuer-Sendung, denn 0,45 Millionen sorgten für 7,5 Prozent bei den Umworbenen. Das Niveau konnte jedoch nicht ganz gehalten werden, sodass die Reichweite auf 0,98 Millionen sank, die Marktanteile nahmen ebenfalls etwas ab und lagen in Woche zwei bei 3,7 und 7,0 Prozent. Die beiden letzten Folgen des nur vierteiligen Ablegers verfolgten im Mai 0,96 Millionen und 0,98 Millionen. Die Zielgruppenreichweitesank weiter auf 0,39 und 0,36 Millionen. Die Marktanteile in der werberelevanten Zuschauerschaft blieben dagegen in einem soliden Bereich von 6,9 und 7,1 Prozent.Damit schafften es die «Liebe bis ans Ende der Welt»-Ausgaben auf eine durchschnittliche Reichweite von 1,01 Millionen und einen Marktanteil von 3,9 Prozent. In der Zielgruppe schnitt das Format ebenfalls besser ab als «Die größten Abenteuer der Welt». 0,40 Millionen 14 bis 49-Jährige sorgten für 7,1 Prozent. In Jubelschreie dürfte angesichts dieser Werte niemand bei VOX ausbrechen, doch «Liebe bis ans Ende der Welt» deutete wesentlich mehr Potential an.