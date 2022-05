Malika Andrews soll das NBA-Gesicht von ESPN werden

US-Fernsehen

Der Disney-Sportsender wird die Präsenz der Moderatorin in den nächsten Wochen massiv ausbauen.

Die Sportmoderatorin Malika Andrews übernimmt die Moderation des NBA Draft auf ESPN und tritt damit die Nachfolge von Rece Davis an, der die Sendung mehr als ein Jahrzehnt lang leitete. Damit festigt Andrews ihren Status als eine der wichtigsten Journalistinnen von ESPN, nachdem ihr 2021 die Moderation vonübertragen wurde.Die Übertragung des Draft am 23. Juni aus dem Barclays Center in Brooklyn wird Andrews' vollen Terminkalender in den kommenden Wochen abrunden. Außerdem wird sie am Dienstagabend um 20.00 Uhr auf ESPN die Übertragung der NBA Draft Lottery moderieren, bevor Spiel 1 der NBA Eastern Conference Finals beginnt. In der Woche vom 16. Mai moderiert sie außerdem «NBA Today» vom NBA Draft Combine um 15.00 Uhr auf ESPN. «NBA Today» wird am 23. Juni ebenfalls vor Ort beim NBA Draft ausgestrahlt."Wir sind davon überzeugt, dass unsere umfassende Berichterstattungsstrategie für den NBA Draft 2022 den Basketballfans in vollem Umfang dienen wird. Wir sind begeistert, dass Malika Andrews die diesjährige ESPN-Präsentation moderieren wird, da sie ihre gut dokumentierten, weitreichenden Fähigkeiten in unser Hauptset einbringt", sagt David Roberts, ESPNs Leiter der NBA- und Studioproduktion, in einer per E-Mail übermittelten Erklärung. "Die Veranstaltung wird den Umfang und die Tiefe unserer NBA- und College-Basketball-Talentliste mit versierten Journalisten und hochkarätigen Persönlichkeiten von ESPN, ABC und ESPN Radio präsentieren."Die Muttergesellschaft von ESPN, Disney, arbeitet daran, den NBA-Draft zu einem größeren Ereignis zu machen. ABC wird die erste Runde das zweite Jahr in Folge übertragen. Kevin Negandhi kehrt als Moderator zurück und wird von den Analysten Stephen A. Smith, Chiney Ogwumike und Jalen Rose unterstützt. Monica McNutt wird als Reporterin der Veranstaltung fungieren und Interviews mit den ausgewählten Spielerinnen führen.