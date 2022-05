Sowohl RTL als auch RTLZWEI gehen mit dem Start eines neuen Formats unter

Quotennews

Weder die Doku, die die problematische Wohnsituation in Deutschland beleuchtet, noch das neue Reportageformat, das Rettungskräfte begleitet, überzeugte das Publikum.



RTL strahlte die Dokuaus, in welcher der Ex-Bachelor Jan Kralitschka als Mietrechtsexperte zum Einsatz kommt. Dieser begleitet zwei Familien, die Probleme damit haben, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Mit 1,22 Millionen Interessenten kam das Format nicht über schwache 4,9 Prozent Marktanteil hinaus. Die 0,45 Millionen Werberelevanten bedeuteten eine maue Sehbeteiligung von 7,7 Prozent. Auch das Format, welches diesmal die Jahre 1990 bis 1994 beleuchtete, litt hierunter und fiel mit 0,60 Millionen Fernsehenden auf niedrige 4,2 Prozent zurück. Die 0,22 Millionen Jüngeren blieben bei ernüchternden 6,3 Prozent Marktanteil hängen.RTLZWEI startete gestern zur Primetime ein neues Format, welches vom Konzept her jedoch zahlreichen ähnlichen Reportagereihen des Senders ähnelt.begleitet die Rettungskräfte bei ihren nächtlichen Einsätzen durch Bilder von Bodycams und installierten Kameras. Zu sehen sich Einsätze mit dem Rettungswagen, aber auch dem Hubschreiber mit Teams aus Fulda, München, Siegen, Hanau, Flensburg, Dresden und Hamburg.Es fanden 0,47 Millionen Fernsehende für den Staffelauftakt auf den Sender, wodurch man nicht über mäßige 1,9 Prozent herauskam. Recht ähnlich sah es bei den 0,20 Millionen Jüngeren mit einem akzeptablen Marktanteil von 3,4 Prozent aus.schloss sich mit 0,56 Millionen Fernsehenden an, wodurch die Quote auf hohe 3,7 Prozent wuchs. Hiermit steigerten sich auch die 0,27 Millionen Umworbenen auf starke 7,2 Prozent Marktanteil.