«Rosenheim-Cops» erhalten kürzere neue Staffel

TV-News

Die 22. Staffel wird 22 Folgen umfassen. Die Episoden werden seit Ende April produziert.

Wie die Produktionsfirma Bavaria Fiction bestätigte, erfolgte am 22. April der Drehstart für die 22. Staffel der ZDF-Vorabendserie. Die neue Runde, die in München, Rosenheim und Umgebung sowie in den Bavaria Studios gedreht wird, enthält aber weniger Episoden als bisher. So entstehen „nur“ 22 Folgen, trotz Pandemie-Bedingungen umfasste die 21. Runde 27 Folgen. Gedreht wird voraussichtlich bis November 2022, ein Sendetermin steht noch nicht fest.„Staffel 22 mit 22 Folgen und Drehstart am 22.4.: Soviel 22 liest sich wie ein bayerisches Schmankerl, aber es stimmt und die Fans dürfen sich auf 22 Mal gute Unterhaltung von unserem bewährten Team vor und hinter der Kamera freuen“, verspricht Alexander Ollig, Produzent bei Bavaria Fiction. Die Kommissare Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftić) werden sich mit neuen Fällen herumschlagen müssen, genauso wie Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger), die wieder auf ihren Kultsatz „Es gabat a Leich“ zurückgreifen wird müssen. Tatkräftig unterstützt werden die beiden Kommissare wie immer von Polizeihauptmeister Michi Mohr (Max Müller). Und wenn die Kommissare mal wieder eine Vertretung brauchen, werden auch die Kommissare Kilian Kaya (Baran Hêvî) aus Passau und Birte Andresen (Sophie Melbinger) aus Hamburg zur Stelle sein. Für den morgendlichen Kaffee und das leibliche Wohl sorgen auf dem Hof Marie Hofer (Karin Thaler) sowie Ignaz „Jo“ Caspar im Times Square. Mit dabei natürlich auch Polizeidirektor Gert Achtziger (Alexander Duda), die Kolleginnen aus der Information Christin Lange (Sarah Thonig) und Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart), der Controller Daniel Donato (Paul Brusa) und Rechtsmedizinerin Ela Atay (Sevda Polat).Neben den Fällen, die die Cops mit gewohnter Professionalität zu lösen versuchen, kämpft Stadler für seine Hilde um ein spezielles Apfelbäumchen bei der Rosenheimer Saatgutmesse. Mohr braucht dringend einen Ersatzkegler für das anstehende Kegelturnier, außerdem droht Stockl ganz umsonst bei einem Spendenlauf mitgemacht zu haben und eine Verlobung scheitert beinahe daran, dass der falsche Bootssteg geschmückt wird. Zudem müssen die Polizisten einen Betrüger beim Neffentrick stoppen.Die Regie der 22 neuen Folgen übernehmen Werner Siebert, Laura Thies, Käthe Niemeyer, Irene Graef und Daniel Drechsel Grau. Die Drehbücher stammen unter anderem von Julie Fellmann, Ariane Homayounfar, Joachim Braner, Gerhard Ammelburger, Dirk Wellbrock, Claudia Leins, Kerstin Oesterlin, Jessica Schellack, Heike Eva Schmidt, Dagmar Rehbinder und Hans-Henner Hess. Als Produzent fungiert Alexander Ollig. Der verantwortliche ZDF-Redakteur ist Christof Königstein.