ProSieben holt sich die Sonntags-Film-Krone

Quotennews

Während sich RTL und VOX an ihre Sonntags-Shows klammern, laufen bei ProSieben, Sat.1 und RTLZWEI Spielfilme. Und ProSieben gewinnt!

Den am wenigsten erfolgreichen privaten Primetime-Film bot gestern RTLZWEI . Mitkonnten in Grünwald lediglich 0,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verbucht werden, der Marktanteil landete bei dünnen 2,5 Prozent. Auch im Anschluss wurde es nicht besser,holte ab 22:30 Uhr noch 0,36 Millionen Zuschauer und einen prozentualen Anteil von 3,0 Prozent ab. Identisch spielte sich der RLTZWEI-Abend in der Zielgruppe ab. Hier startete der erste Film des Abends mit 0,28 Millionen Umworbenen, gefolgt von 0,12 Millionen. Der Marktanteil zeigte hier entsprechende 4,5 und später 4,0 Prozent an.Sat.1 bewegte sich da bereits in deutlich anderen Sphären.sicherte der bunten Kugel 1,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag hier bei 4,5 Prozent insgesamt. Auch die Zielgruppe war hier sichtlich erfolgreicher, Potter holte sich 0,46 Millionen Umworbene und damit einen Marktanteil von 7,7 Prozent. Im Anschluss an die Primetime versuchte sich der Sender anund die Reichweiten sanken deutlich ab. Insgesamt schauten noch 0,39 Millionen Zuschauer dem Film mit Johnny Depp zu, wobei der Marktanteil bei 4,4 Prozent knapp der Vorleistung dran war. Die Zielgruppe stürzte auf 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige, der dazugehörige Marktanteil landete damit bei 5,8 Prozent.Verblieb es noch, den Tagessieger zu küren. Bei ProSieben holte sich «Le Mans 66 - Gegen jede Chance» ► starke 1,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und mit 5,6 Prozent den klar besten Film-Marktanteil gestern. Das spiegelte sich auch in der Zielgruppe-Leistung wider. Hier sorgten 0,62 Millionen Umworbene für einen Marktanteil von guten 10,9 Prozent. Nach der Primetime blieben fürdann noch 0,55 Millionen Zuschauer und 0,19 Millionen Umworbene bei ProSieben. Der Marktanteil stieg insgesamt auf 7,7 Prozent, am Markt der Zielgruppe reduzierte sich die Quote auf 10,7 Prozent.