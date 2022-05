Mariele Millowitsch: Ich versuche Figuren zu erzählen, die verletzlich sind

Interview

Die Kölner Schauspielerin ist am Mittwoch wieder in der ZDF-Reihe «Marie Brand» zu sehen. Sollte RTL gute Bücher für ein «Nikola»-Revival vorlegen, würde Millowitsch noch mal in die Rolle schlüpfen.

Der Fall heißt „Marie Brand und der entsorgte Mann“ und dieses Mal ermitteln wir im Müll-Milieu. Auf einem Recyclinghof wurde eine Leiche entdeckt. Es geht um üble Machenschaften der großen Plastik-Recycler, um eine Branche, die man als Normalbürger gar nicht durchschauen kann. Und wir haben es mit Öko-Aktivistinnen zu tun, die ihren Kampf gegen das heimliche Verschiffen von Plastikmüll in die so genannte Dritte Welt mit mitunter nicht immer lauteren Methoden verfolgen. Brand und Simmel müssen sich vor allem mit vier Frauen auseinandersetzen, die alle in irgendeiner Weise in den Krimifall involviert sind. Witz und Humor kommen trotz allem auch in diesem Film nicht zu kurz. Marie Brand kämpft mit den Folgen eines Wasserrohrbruchs, Simmel damit, dass er auf einer online-Plattform den Status 'frisch getrennt' angegeben hat.Wir bemühen uns um eine gelungene Mischung aus Spannung und aber auch Humor, und die Partnerschaft mit Hinnerk Schönemann funktioniert gut. Ich freue mich auch immer wieder auf die Arbeit mit ihm. Wir sind ein Paar, das sich nicht immer versteht, aber immer respektiert und mag. Wichtig ist einfach, dass wir uns – je nach Fall – auch immer Platz nehmen für Humor.Die gibt es ja schon ewig – den «Tatort» beispielsweise schon seit 1970 – es sind alteingesessene Reihen, die es zum Teil auch schon vor dem privaten Fernsehen gab. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind treue Seelen. Und das Angebot ist heute so groß, es wird nicht leichter, die Leute vor den Fernseher zu locken.Nein, es ist gut so, denn es tut der Reihe gut. Hinnerk und ich freuen uns immer auf Neues.Natürlich wächst man in den langen Jahren der Zusammenarbeit zusammen.Ich versuche Figuren zu erzählen, die verletzlich sind und Fehler machen, einfach normale Menschen sind. Vielleicht ist es das?Wenn die Bücher so gut wären, wie die damals waren, sofort. Die Figur hat mir sehr viel Saß gemacht. Und die Quoten sind seit Einführung der Mediatheken heute nicht mehr so relevant. Es gibt mehr Möglichkeiten, gesehen zu werden.Ich bin nicht angefragt worden, da war das ZDF schnellerDie helfen. Medizinisch helfen sie und auch bei der Versorgung. Die sind immer da, wenn die Medien schon weg sind. Sie leisten einfach eine tolle und wichtige Arbeit. Aber sie sind da nicht die einzigen.Wenn jemand Schauspieler werden möchte, dann sollte er die Ausbildung von Grund auf machen. Das war bei mir persönlich ja anders. Wenn man ein zweites Standbein hat, ist es gut. Aber wenn man berufen ist, dann macht man das ohne doppelten Boden. Es bleibt jedem selbst überlassen.Das Ergebnis war, dass es für eine Praxis außerhalb einer Klinik nichts ist, da fehlt es an Ausstattung. Ich bin insofern an dem Thema drangeblieben, als mein Dackel Sofie damals mit zu den operierten Tieren gehörte und bei ihr hat es auch funktioniert.