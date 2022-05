Telekom verlängert DEL-Rechte

TV-News

Durch die vorzeitige Vertragsverlängerung sind bis zur Saison 2027/28 alle Spiele der Eishockey-Liga bei MagentaSport im Programm.

Die Verantwortlichen der Penny DEL und der Deutschen Telekom haben sich vorzeitig auf eine Vertragsverlängerung des TV-Vertrags um vier Jahre bis einschließlich der Saison 2027/28 geeinigt. Mit dieser Entscheidung steht fest, dass weiterhin alle Spiele der höchste deutschen Eishockey-Liga live bei MagentaSport zu sehen sind. Ursprünglich lief der Vertrag noch bis zum 30. Juni 2024.„Ich bin sehr glücklich über die Entscheidung und bedanke mich bei allen Beteiligten für die sehr konstruktiven und vertrauensvollen Gespräche. Wir haben in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Wachstum in enger Partnerschaft mit MagentaSport für unsere Sportart erzielt. Auf diesem Fundament setzen wir auf, um die nächsten Schritte zu gehen. Im Bereich der Produktion, der noch stärkeren Nutzung der Bewegtbilder für die Online- und Social Media-Kanäle sowie der Integration von innovativen Tools möchten wir Eishockey für den TV-Zuschauer noch interessanter machen", erklärt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der Penny DEL.Arnim Butzen, verantwortlich für das TV-Geschäft der Telekom in Deutschland, fügt an: „Wir freuen uns über die vorzeitige Verlängerung der Partnerschaft mit der Penny DEL. Die Penny DEL trägt in großem Maße zur Attraktivität unseres Sportangebots bei. Das zeigen unsere Zuschauerzahlen und die positiven Rückmeldungen der Eishockey-Fans. Mit dieser langfristigen Entscheidung können wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortführen und die Liga gemeinsam weiterentwickeln – von den Reichweiten über die Vermarktung bis hin zu Innovationen in der Produktion und zusätzlichen Angeboten für unsere Zuschauer.“Bei der Telekom dürfte dieser Schritt für großes Aufatmen gesorgt haben, denn zuletzt verlor man die Rechte an der BBL (Basketball) an den neuen Streamingdienst von S-Nation Media GmbH ( Quotenmeter berichtete ), die der ehemalige DFL-Chef Christian Seifert gemeinsam mit der Axel Springer SE Anfang des Jahres gegründet hatte. Für die Fans und Zuschauer deutschen Spitzensports ist die Nachricht dagegen alles andere als eine gute, denn künftig wird man nicht nur für den Fußball zahlreiche Abos abschließen müssen. Schon jetzt ist die Bundesliga bei Sky und DAZN beheimatet. Den Handball-Sport gibt es zudem bei Sky, allerdings in einem anderen Angebotspaket als die Bundesliga. Basketball und Volleyballs liegen ab 2023 bei S-Nation Media, während die Eishockey-Liga bei der Telekom bleibt.