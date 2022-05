Primetime-Check

Wie erfolgreich war «TV total» am Mittwochabend? Setzte sich «Keiner schiebt uns weg» durch?

Am Mittwoch hieß der Primus RTL: 8,38 sowie 9,55 Millionen Zuschauer verfolgten die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers, die auf 30,7 und 41,6 Prozent Marktanteil kam. Es wurden 3,09 und 3,50 Millionen 14- bis 49-Jährige ermittelt, die für 43,7 und 52,9 Prozent Marktanteil sorgten. Mit der Verlängerung (8,93 Mio.) und Elfmeterschießen (9,35 Mio.) holte die Fernsehstation 57,7 und 63,7 Prozent bei den Umworbenen.sowieverbuchten 6,04 und 4,16 Millionen, die Marktanteile lagen bei 23,3 und 16,1 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 6,0 und 6,4 Prozent ausgewiesen.Das Erste wiederholte den vier Jahre alten Spielfilm, der lediglich 1,79 Millionen Zuschauer anlockte. Die Marktanteile bewegten sich bei 6,9 und 4,8 Prozent.undbrachten 1,31 sowie 1,33 Millionen, die Marktanteile lagen bei 5,1 respektive 5,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte Das Erste 4,0 sowie 5,2 Prozent.undbegeisterte nur 0,81 und 0,27 Millionen, in der Zielgruppe standen 9,4 sowie grausige 2,2 Prozent auf der Uhr. Eine Doppelfolge vonsicherte sich 0,75 und 0,80 Millionen, die Tom-Beck-Serie fuhr 4,0 und 3,4 Prozent in der Zielgruppe ein. Bei RTLZWEI erkämpfte man sich 0,95 Millionen Zuschauer mit, bei den Umworbenen sah es mit sieben Prozent gut aus.Sat.1 sendeteund verzweifelte mit 0,83 Millionen Fernsehzuschauer und 4,2 Prozent bei den Umworbenen. Bei Kabel Eins gab es den Klassikerzu sehen, den sich 0,77 Millionen Menschen anschauen wollten. Der Spielfilm verbuchte 4,1 Prozent bei den Umworbenen.