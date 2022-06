«ZOL» punktet nicht mit Spielsucht

Quotennews

Im Vorfeld war Sebastian Pufpaff mit seinem «TV total» ein weiteres Mal erfolgreich.

Der Fernsehsender ProSieben startete ein weiteres Mal erfolgreich in die Mittwochs-Primetime. Eine weitere Ausgabe der TV-Showwollten sich 1,07 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren nicht entgehen lassen. Das Format mit Sebastian Pufpaff lockte 4,3 Prozent der Zuschauer an. Die Produktion von Brainpool, die mit dem Grimme-Preisträger besetzt ist, sicherte sich 0,66 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer und führte zu guten 11,3 Prozent Marktanteil in dieser Zuschauergruppe.Zwischen 21.25 und 22.45 Uhr widmete sichwieder mehreren Themen. Zum einen fragten die Moderatoren, warum Menschen spielsüchtig werden, zum anderen wurden die Regeln eines Schrebergartens vorgestellt. Dieser bunter Themenmix kam ein weiteres Mal nicht an, lediglich 0,41 Millionen Zuschauer waren dabei. Der Gesamtmarktanteil fiel mit 1,9 Prozent auch nicht gut aus. Die Münchener Fernsehstation lockte 0,29 Millionen junge Zuschauer an, sodass man auf maue 5,3 Prozent kam.Die vier Jahre alte Reportagestrahlte ProSieben um 22.45 Uhr aus. Die 65-minütige Sendung mit Thilo Mischke erreichte dabei 0,31 Millionen Zuschauer und enttäuschte mit 2,3 Prozent. Die Sendung, in der Mischke nach Südafrika und Indonesien reiste, wollten sich 0,22 Millionen junge Menschen nicht entgehen lassen. Der Marktanteil belief sich auf 6,6 Prozent.