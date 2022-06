Sony holt Show-Experten Michael Weinberg

Köpfe

Weinberg bekommt die Aufgabe, die Gameshow-Abteilung zu lenken.

Sony Pictures Television hat den Produzenten für ungeschriebene Sendungen, Michael Weinberg, als Senior Vice President of Development für die neu gegründete Produktionsabteilung für Spielshows eingestellt, wie das US-Branchenblatt ‚Variety‘ berichtet.In seiner neuen Position wird Weinberg Spielshows für alle Plattformen entwickeln und neue Wachstumsmöglichkeiten für die Spielshow-Abteilung identifizieren, die sich darauf konzentriert, den Einfluss des Unternehmens in dieser Sparte zu vergrößern. Sony Pictures Television steht hinter den Megaproduktionen «Glücksrad» und «Jeopardy!»."Ich freue mich sehr, dass Michael zur SPT-Familie stößt", sagte Suzanne Prete, langjährige Sony-Führungskraft. "Er ist ein vielseitiger, kreativer Produzent mit weitreichender Erfahrung, was ihn zu einer idealen Besetzung für diese Rolle macht. Ich freue mich darauf, eng mit Michael zusammenzuarbeiten, um aufregende neue Programme für unsere Kunden zu entwickeln, die sich nach spannenden Gameshow-Inhalten sehnen.