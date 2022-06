FX entwickelt Serie über die Benihana-Gründer

US-Fernsehen

Die Beiden sind vor allem als Gründer der Benihana-Restaurantkette bekannt.

FX entwickelt eine Serie, die auf dem Leben von Hiroaki "Rocky" Aoki basiert, der vor allem als Gründer der Benihana-Restaurantkette bekannt ist. Die Serie trägt derzeit den Titelund basiert zum Teil auf dem Buch "Making It in America: The Life and Times of Rocky Aoki" von Jack McCallum.Die Serie wird Aokis buntes Leben als Mogul und Geschäftsmann beleuchten, von der Gründung des Benihana bis hin zu seiner Tätigkeit als olympischer Ringer, professioneller Schnellbootfahrer, Heißluftballonfahrer und Nachtclub-Impresario. Außerdem werden seine komplizierte Beziehung zu seiner Familie und seine Versuche, sein japanisches Erbe mit seinen amerikanischen Träumen in Einklang zu bringen, beleuchtet.Jonathan Abrams hat die Serie entwickelt und wird als ausführender Produzent fungieren. Steve Aoki und Devon Aoki, zwei von Hiroakis Kindern, werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. Jon M. Chu und Caitlin Fioto werden im Auftrag von Electric Somewhere als ausführende Produzenten tätig sein. 20th Television fungiert als Studio.