UFA Show & Factual baut kreatives Führungsteam aus

Köpfe

Für die Bereiche Development, Entertainment sowie Factual und Reality hat die UFA Show & Factual drei Köpfe aus den eigenen Reihen zu Executive Directors befördert.

Um die kreative Schlagkraft weiter zu verstärken und noch passgenauer auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren zu können, hatte das Produktionsunternehmen UFA Show & Factual bereits zum 1. Juni Bianca Barth, Christof Schulte und Ralf Jühe, die bereits Teil des Unternehmens waren, in die Ebene der Executive Director berufen. Das Trio soll in ihrer neuen Position weiterhin die stetige Neu- und Weiterentwicklung der Projekte vorantreiben, wie es in einer Mitteilung heißt. Neben Sascha Kleinschmidt, Director Production & Operations, berichten Bianca Barth, Christof Schulte und Ralf Rühe als Executive Director, ebenso wie weiterhin alle Executive Producer, an Ute Biernat, CEO der UFA Show & Factual (rechts im Bild).„Bianca Barth, Christof Schulte und Ralf Jühe sind drei sehr erfahrene Fernsehmacher:innen und daher die perfekte Besetzung, um unsere Director-Ebene kreativ zu verstärken und die künftige Entwicklung von Projekten noch stärker voranzutreiben. Durch ihre langjährige Arbeit in unseren Teams bringen sie das perfekte Paket aus Netzwerk, Development-Skills, Führungserfahrung und Formatwissen mit“, erklärt Biernat.Bianca Barth, die seit 2013 für die UFA Show & Factual in verschiedenen Positionen tätig ist, wird als Executive Director Development künftig Development-Projekte verantworten und standortübergreifend das Development-Team leiten. Christof Schulte, seit 2001 Teil des Unternehmens, das damals als Pearson Television firmierte, wird als Executive Director Entertainment Show-Formate verantworten und den Verkauf neuer Entertainment-Projekte vorantreiben. Ralf Jühe, der 2014 als Producer zur UFA Show & Factual wechselte und 2015 zum Senior Producer befördert wurde, verantwortet als Executive Director Factual & Reality künftig alle Factual- sowie Reality-Formate und wird die Entwicklung neuer Projekte vorantreiben.