«Live PD» wird diesen Sommer wiederbelebt

US-Fernsehen

Dan Abrams wird das Format als «On Patrol: Live» präsentieren.

Die Produzenten von «Live PD» lassen das Live-Format der Sendung auf Reelz wieder aufleben, allerdings unter einem neuen Arbeitstitel:soll noch in diesem Sommer Premiere haben, dies kündigte der Sender am Mittwoch an. Genau wie «Live PD» wird die Sendung zweimal wöchentlich live ausgestrahlt (freitags und samstags von 21.00 bis 24.00 Uhr).Die Nachricht kommt zwei Jahre nachdem A&E den Stecker von «Live PD» gezogen hatte, im Zuge der anhaltenden Proteste gegen Polizeibrutalität und der Bedenken über die Berichterstattung über Polizeiaktivitäten nach der Tötung von George Floyd in Minnesota."Die Strafverfolgung steht im Mittelpunkt der nationalen Diskussion, und wir hoffen, dass die Arbeit der Polizeibeamten in einem Live-Format den Zuschauern einen direkten Zugang zu ihrer Arbeit ermöglicht", so Abrams. "Ich bin begeistert, dass unser Team endlich wieder zusammen ist, und freue mich, dass Reelz sich verpflichtet hat, diese Show in den Mittelpunkt ihres Senders zu stellen."Stan E. Hubbard, CEO von Reelz, sagte, er glaube, dass die Serie als "Eckpfeiler unseres Engagements für markenbildende, sehenswerte Originalprogramme" dienen werde. Mit dem versammelten Talent wissen wir, dass wir mit dem besten und erfahrensten Team zusammenarbeiten, das es gibt, um diese Art von Serie zu produzieren, und gemeinsam werden wir alles in unserer Macht stehende tun, um das Vertrauen und die Loyalität der Zuschauer zu gewinnen, die von dieser Serie begeistert sind."