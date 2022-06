«A League of Their Own» startet im August

US-Fernsehen

Das Serienremake des 1992er Films ist inzwischen abgedreht.

Die Amazon-Serie, die auf der beliebten Filmkomödie von Penny Marshall aus dem Jahr 1992 basiert, wird am 12. August Premiere feiern. Amazon kündigte die Neuigkeiten mit einem ersten Teaser an, der zum klassischen Stevie Nicks Song "Edge of Seventeen" vertont wurde. Der Teaser ist unten zu sehen.Sowohl die Serie als auch die Verfilmung von «A League of Their Own» spielen im Jahr 1943, dem Jahr, in dem die All-American Girls Professional Baseball League gegründet wurde. Die Frauenliga, die erste ihrer Art in diesem Sport, wurde ins Leben gerufen, um den Baseball im öffentlichen Bewusstsein zu halten, nachdem im Zweiten Weltkrieg die meisten männlichen Spieler eingezogen wurden und die Major League Baseball im Wesentlichen zum Erliegen kam. Die Serie konzentriert sich auf ein anderes Team als das im Film gezeigte und erzählt eine völlig andere Geschichte.Abbi Jacobson, die die Serie zusammen mit Will Graham entwickelt hat, spielt die Hauptrolle der Carson Shaw, während Chanté Adams, D'Arcy Carden, Roberta Colindrez, Gbemisola Ikumelo, Kelly McCormack und Priscilla Delgado ihre Teamkolleginnen spielen. Nick Offerman spielt auch den Manager des Teams, eine Rolle, die Tom Hanks im Originalfilm innehatte. Zu den wiederkehrenden Darstellern gehören Saidah Arrika Ekulona, Kate Berlant, Kendall Johnson, Alex Désert, Aaron Jennings, Molly Ephraim, Melanie Field und Dale Dickey. Rosie O'Donnell, die in der Originalserie «League of Their Own» eine der Rockford Peaches spielte, ist ebenfalls für eine Gastrolle in der ersten Staffel vorgesehen.