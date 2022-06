«Reich und Herzlich» trotzt der Fußball-Konkurrenz

Quotennews

Bereits 2021 versuchte sich RTL mit der Ausstrahlung von «Reich und Herzlich» - zwei weitere Folgen brachten in den letzten zwei Wochen gleichermaßen wenig Erfolg. Bis gestern.

Gefühlt, war dieses Format eben noch in irgendeiner Programm-Schublade und musste so langsam weg. Und dennoch räumtein Woche drei einen erfolgreichen Abend ab. Die gezeigte Folge war dabei nicht einmal eine Neue, wie in den beiden Vorwochen. Im Gegenteil, RTL zeigte die Episode bereits am 30. Juni 2021 und mit 1,59 Millionen Zuschauern und 0,7 Millionen Umworbenen lief es vor gut einem Jahr nur etwas besser. Auch die Marktanteile von 6,0 Prozent gesamt und 10,5 Prozent am Zielgruppe-Markt attestieren eine bessere Leistung als gestern. Der Trend zu dieser Leistung war kaum absehbar, immerhin fiel schon Folge eins auf Folge zwei von 1,54 auf 1,35 Millionen Zuschauer, während die Zielgruppe in den letzten beiden Wochen von 0,6 auf 0,49 Millionen Umworbene fiel.Wie konnte da bei einer bereits gezeigten Folge die Hoffnung auf Besserung bestehen? Jedenfalls funktionierte der RTL-Abend durch und durch. Insgesamt schauten 1,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu, die Zielgruppe setzte mit 0,54 Millionen Umworbenen den Negativ-Trend nicht fort. In Marktanteile gesprochen reichte es mit der Ausgabe zu 5,9 Prozent am gesamten TV-Markt und 8,6 Prozent am entsprechenden Markt der 14- bis 49-Jährigen. Damit kann sich der Sender aus Köln über die dritte Woche «Reich und Herzlich» nicht beschweren.Nach der Primetime, ab 22:15 Uhr war dann jedoch Schluss mit den Überraschungen.fiel auf ungewohnt schwache 1,05 Millionen Zuschauer und 0,35 Millionen Umworbene. Die Marktanteile rauschten auf 4,5 Prozent im Gesamten und 5,7 Prozent am Zielgruppen-Markt. Da war schließlich auch nichts mehr zu holen fürab 22:35 Uhr. Das Interesse sank auf 0,74 Millionen Zuschauer und 0,27 Millionen Umworbene. Die Marktanteile hielten immerhin mit 4,6 Prozent und 6,9 Prozent etwas leicht Positives beim Sender.