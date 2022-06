ARD setzt «Maria Wern, Kripo Gotland» fort

TV-News

Derzeit entstehen zwei neue Film der schwedisch-deutschen Krimi-Reihe. Zwei weitere Filme sollen im Hebst folgen.

Noch bis Mitte Juni entstehen auf der schwedischen Insel Gotland zwei neue Film der schwedisch-deutschen Krimi-Reihe, von der zuletzt zum Jahreswechsel 2020/21 neue Ausgaben im Ersten ausgestrahlt wurden. Damals sorgte die vier Filme am späten Abend für durchschnittlich etwas mehr als vier Millionen Zuschauer und Marktanteile zwischen 13,2 und 15,4 Prozent. Die titelgebende Hauptrolle des 22. und 23. Krimis der Serie verkörpert dabei einmal mehr Eva Röse.An ihrer Seite werden erneut Erik Johansson, Peter Perski und Lola Zackow zu sehen sein. Die Regie für beide Filme übernimmt Johan Lundin, die Drehbücher stammen von Jimmy Lindgren und Inger Scharis und basieren wie alle Filme der Reihe auf Figuren aus den Kriminalromanen der schwedischen Schriftstellerin Anna Jansson. Die Produktion verantworten Warner Bros. ITVP Schweden und Cologne Film in Koproduktion TV 4, C More und der ARD Degeto. David Nzinga (Warner Bros. ITVP Schweden) fungiert als Produzent, Executive Producer sind Johanna Wennerberg (Warner Bros. ITVP Schweden), Tim Rostock (Cologne Film), Petra Ahlin und Piodor Gustafsson (beide für TV 4, C More) sowie Claudia Grässel (ARD Degeto). Christoph Pellander ist Co-Producer. Außerdem hat Das Erste schon jetzt die Dreharbeiten für zwei weitere Filme im Hebst 2022 angekündigt.Die neuen Fälle führen die Kommissarin und ihr Team wieder in die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Milieus der Ostseeinsel: Zunächst ermittelt Maria Wern im Umfeld des lokalen Vereinslebens, nachdem ein junger, aufstrebender Fußballspieler am Tag nach einer ausgelassenen Vereinsfeier verschwindet und bald darauf tot aufgefunden wird. Schnell stellt sich heraus, dass die Spieler von Seiten des Vereins und ihrer Eltern einem hohen Leistungsdruck ausgesetzt sind, dem sich der Ermordete nach ersten Ermittlungen widersetzt hatte. Möglicherweise handelt es sich hierbei um das Motiv für die schreckliche Tat.Im zweiten Fall führen die Ermittlungen in einem brutalen Mordfall auf offener Straße schnell in das Umfeld des Drogenhandels. Die ersten Verdächtigen sind rasch ausgemacht. Doch was sind die genauen Hintergründe dieses Verbrechens und wer hat geschossen? Alles hängt letztlich daran, die Mordwaffe aufzufinden und den Täter darüber dingfest zu machen.