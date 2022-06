Free-TV-Premiere bei RTL wird von Sat.1 und ProSieben abgehängt

Quotennews

Mit «Everest» wollte der Sender hoch hinaus, doch ProSieben ging mit Superheldenfilmen als Sieger des Abends hervor.



Am Pfingstsonntag wollte RTL mit der Free-TV-Premiere «Everest – Ein Yeti will hoch hinaus» ► punkten. Allerdings fanden lediglich 0,99 Millionen Fernsehende auf den Sender, wodurch der Film bei mageren 4,0 Prozent Marktanteil hängen blieb. Die 0,44 Millionen Umworbenen erzielten zumindest ein annehmbares Resultat von 8,1 Prozent. Es folgte der Actionthriller, welcher sich mit 0,53 Millionen Zuschauern auf eine passable Quote von 5,9 Prozent steigerte. Die 0,18 Millionen Jüngeren fielen auf mäßige 6,9 Prozent zurück.Deutlich besser lief es da in Sat.1 mit dem Abenteuerfilm «Aladdin» ► . Bei einem Publikum von 1,17 Millionen Menschen standen solide 5,0 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Die Sehbeteiligung lag bei den 0,49 Millionen Werberelevanten bei einem hohen Wert von 9,1 Prozent. Die Fantasykomödieschloss sich mit 0,64 Millionen Interessenten sowie durchschnittlichen 5,2 Prozent an. Bei den 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine überzeugende Quote von 9,2 Prozent ermittelt.Als wahrer Sieger des Abends ging allerdings ProSieben mit dem Actionfilm «Captain Marvel» ► hervor. Die 1,62 Millionen Neugierigen entsprachen einem herausragenden Marktanteil von 6,8 Prozent. Auch bei den 0,70 Millionen Jüngeren waren starke 12,9 Prozent möglich. Auch mithielt sich der Sender weiterhin konstant bei 6,8 Prozent. Die 0,29 Millionen Umworbenen fielen auf weiterhin gute 9,6 Prozent zurück.