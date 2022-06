Kabel Eins und RTLZWEI überzeugen mit ihrem Filmprogramm

Quotennews

Kabel Eins setzte am Abend auf Kriminalkomödien, während es bei RTLZWEI sehr actionreich zuging.



Kabel Eins setzte ab dem Vorabend des Pfingstsonntags fast ausschließlich auf Filme mit der Detektivin Miss Marple. Los ging es ab 18.15 Uhr mit. 0,80 Millionen Fernsehende schalteten ein und sicherten sich hohe 4,3 Prozent. Bei den 0,16 Millionen Jüngeren kamen solide 4,1 Prozent Marktanteil zustande. Zur Primetime folgte die Krimikomödie, welche sich mit 1,25 Millionen Zuschauern sogar vor das RTL-Programm schob. Somit wuchs die Quote auf starke 5,1 Prozent. Auch die 0,29 Millionen Umworbenen hoben sich nun über den Senderschnitt und fuhren hohe 5,4 Prozent ein.Mitblieben ab 22.15 Uhr weiterhin 0,78 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm sitzen. Die Sehbeteiligung hielt sich somit bei einem überzeugenden Resultat von 4,8 Prozent. Bei einem konstanten jüngeren Publikum von 0,29 Millionen Menschen machte der Marktanteil einen deutlichen Sprung auf 7,0 Prozent.Zur Primetime zeigte RTLZWEI den Thriller, welcher 0,67 Millionen Filmfans zum Einschalten bewegte. So wurde eine gute Quote von 1,9 Prozent eingefahren. Bei den 0,31 Millionen Werberelevanten waren zudem hohe 5,9 Prozent Marktanteil möglich. Es folgte der Abenteuerfilm, für welchen weiterhin 0,36 Millionen Neugierige dranblieben. So erhöhte sich der Marktanteil auf einen starken Wert von 4,1 Prozent. Bei den 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen weiterhin überzeugende 5,1 Prozent zustande.