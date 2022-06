Primetime-Check

Welcher Sender hatte den quotenstärksten Film im Programm? Konnte das ZDF mit einer «Inga Lindström»-Wiederholung punkten? Wie viele Menschen sahen den «Tatort» aus Sachsen?

Das Erste sicherte sich mit dem Dresden-„Das kalte Haus“ die größte Reichweite des Montags und lockte 8,20 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. 1,62 Millionen waren im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Die Marktanteile lagen bei 29,3 Prozent bei allen und 24,7 Prozent bei den Jüngeren.kam im Anschluss noch auf 3,09 Millionen Krimi-Fans, sodass die Marktanteile auf 14,2 und 6,9 Prozent abrutschten. Das ZDF unterhielt mit3,87 Millionen Zuschauer, die Wiederholung von 2019 verbuchte unterdurchschnittliche Marktanteile von 13,8 und 5,6 Prozent.informierte anschließen 4,42 Millionen Interessierte, das ließ die Sehbeteiligungen auf 17,0 und 7,3 Prozent ansteigen. Drei Folgen vonsahen ab kurz nach 22 Uhr 1,67, 1,36 und 1,38 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 7,7, 9,0 und 13,7 Prozent, bei den Jüngeren standen miese 3,7, 4,2 und 5,0 Prozent zu Buche.war das gefragteste Programm bei den Privatsendern, denn das Quiz sahen 2,65 Millionen Zuschauer. Dies entsprach einem Marktanteil von sehr guten 10,7 Prozent. In der Zielgruppe sorgten 0,60 Millionen für solide 10,0 Prozent. RTLZWEI war der einzige weitere Sender der großen Acht, der auf Filme in der Primetime verzichtete.war bei 0,80 Millionen von Interesse, in der Zielgruppe holte der Grünwalder Sender 5,6 Prozent Marktanteil.Die anderen Sender kramte allesamt im Filmarchiv, wobei Sat.1 mitdie erfolgreichste Wahl gelang. Der fünfte «Fluch der Karibik»-Film markierte ein 1,33-millionenköpfiges Publikum, was einem Marktanteil von 5,2 Prozent entsprach. Bei den Umworbenen hatte man mit 0,70 Millionen und 11,4 Prozent ebenfalls die Nase vorn. Ärgster Verfolger war ProSieben , dort sahen «Baywatch» ► 1,27 Millionen Zuschauer, die Einschaltquoten lagen bei guten 4,8 respektive ordentlichen 9,2 Prozent. VOX band mit0,93 Millionen Zuschauer bis Mitternacht, die Marktanteile bewegten sich mit 4,1 Prozent bei allen und 6,9 Prozent bei den Jüngeren im annehmbaren Bereich.sorgte bei Kabel Eins für eine Reichweite von 0,66 Millionen. Der Tom-Hanks-Streifen verbuchte Sehbeteiligungen von 2,6 und 4,9 Prozent.