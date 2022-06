Auch mit einer Wiederholung sichert sich der «Tatort» den Tagessieg

Quotennews

Am Vorabend hatte allerdings das ZDF die besseren Karten, als beide Sender eine Doku zu Queen Elizabeth ausstrahlten.



Sowohl Das Erste als auch das ZDF zeigten am gestrigen Sonntag noch eine Dokumentation anlässlich des 70. Thronjubiläums der Queen. Los ging es im ZDF ab 18. Uhr mit. Insgesamt fanden sich 1,90 Millionen Interessenten auf dem Sender ein, was sich in einem annehmbaren Marktanteil von 12,0 Prozent widerspiegelte. Bei den 0,23 Millionen Jüngeren stand zudem eine passable Quote von 6,9 Prozent auf dem Papier.Schwerer tat sich da Das Erste, wo ab 19.30 Uhr die Dokulief. Hierfür fanden sich 1,49 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm ein. Dies resultierte in einem mauen Marktanteil von 7,4 Prozent. Besser punktete der Sender hingegen bei den 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen. In dieser Gruppe wurde eine akzeptable Sehbeteiligung von 6,2 Prozent gemessen.Zur Primetime hatte wenig überraschend Das Erste mit einer Wiederholung desdie Nase vorne. Mit 5,98 Millionen Krimifans und hervorragenden 23,9 Prozent setzte sich das Programm an die Spitze der Tagesrangliste. Auch die 0,93 Millionen Jüngeren schafften es mit einer ausgezeichneten Quote von 16,9 Prozent ganz nach oben. Mit dem Liebesfilmlockte das ZDF 3,80 Millionen Zusehende, was einen guten Marktanteil von 15,2 Prozent zur Folge hatte. Die 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen jedoch nicht über annehmbare 6,1 Prozent hinaus.