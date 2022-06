«Bella Italia»: RTLZWEI setzt Camping-Format fort

TV-News

Noch im Juni starten acht neue Folgen der Doku-Soap, die auf dem größten Campingplatz Europas produziert wird.

Im vergangenen August startete RTLZWEI miteine neue Doku-Soap, die zunächst an drei Montagabenden um 20:15 Uhr gesendet wurde. Ab Oktober folgten sieben weitere Folgen, die sowohl am späten Montagabend als auch im Nachmittagsprogramm versendet wurden. Nun hat die Grünwalder TV-Station acht neue Folgen angekündigt, die ab dem 27. Juni immer montags um 20:15 Uhr das Publikum Lust auf den Marina di Venezia, den größten Campingplatz Europas, machen sollen.Im Mittelpunkt steht wie schon in der ersten Staffel die Familie Fingerhuth und ihre Clique. Sascha Fingerhuth möchte diesmal seinen Geburtstag auf dem Campingplatz feiern. Ebenfalls mit dabei sind Christine und Hannes aus Sachsen, die wieder Kühlschränke voller feiner Lebensmittel aus der Heimat dabei haben. Die beiden tischen ihr berühmtberüchtigtes Gulasch in Italien auf. Auch die Kumpels Sascha und Dennis vom Bodensee kehren zurück auf den berühmten Campingplatz, Sascha ist dieses Mal allerdings mit Freundin angereist. Der Entertainer darf auf der Showbühne des Campingplatzes auftreten und einen Song zum Besten geben.Neu mit dabei ist unterdessen eine vierköpfige Biker-Gang im Männerurlaub sowie der Hypnotiseur Peter. Er sucht auf dem Campingplatz neue Kundschaft für seine Rauchentwöhnung. Die Folgen aus dem Hause Story House Productions sind bereits sieben Tage vor Ausstrahlung und im Anschluss daran 30 Tage auf RTL+ verfügbar.