«Schlag den Star» bricht in der Zielgruppe auf neuen Tiefstwert ein

Nie zuvor war das jüngere Publikum so klein gewesen wie für das Duell zwischen Charlotte Würdig und Jeannie Michaelsen.



Nach etwas mehr als einem Monat Pause kehrtegestern zurück ins Primetime-Programm von ProSieben . Das Duell wurde von dem Sender unter dem Motto „Taff gegen taffer?“ angekündigt. Charlotte Würdig, die bereits bei der «Wok-WM» und «Let’s Dance» teilgenommen hatte, traf auch Jeannine Michaelsen, die zuletzt als „Brilli“ bei «The Maskes Singer» entlarvt wurde. Elton übernahm wie gewohnt die Moderation, die Spiele wurden von Ron Ringguth kommentiert. Zudem hatten Kontra K und die ESC-Gewinner Kakush Orchestra einen Live-Auftritt.Die Sendung dauerte bis etwa 00.45 Uhr und am Ende entschied Jeannie Michaelsen den Wettkampf für sich. Zuletzt hatte das Format Ende April 1,29 Millionen Fernsehende zum Einschalten überzeugt. Der Sender hatte sich so einen starken Marktanteil von 6,7 Prozent gesichert. Auch die 0,72 Millionen Jüngeren punkteten zuletzt mit einer herausragenden Quote von 16,9 Prozent.Gestern überzeugte das Programm 1,16 Millionen Fernsehende, was dem schwächsten Ergebnis seit September des Vorjahres entsprach. So fiel auch der Marktanteil auf weiterhin hohe 6,4 Prozent zurück. Vor allem in der Zielgruppe machte sich der Zuschauerverlust jedoch deutlich bemerkbar, welcher zu einem großen Teil sicher auch der Übertragung der Partie Deutschland gegen Italien bei RTL geschuldet war. Die 0,48 Millionen Umworbenen stellten einen neuen Allzeit-Negativrekord dar. In über zehn Jahren war die Reichweite kein einziges Mal so gering gewesen. Auch die Quote verkleinerte sich um mehr als fünf Punkte auf 11,8 Prozent.