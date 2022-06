Quotennews

«Wer stiehlt mir die Show?»-Marathon reißt keine Bäume aus

Veit-Luca Roth von 07. Juni 2022, 08:54 Uhr

Am gefragtesten war die Show von Anke Engelke, die am Vorabend zu sehen war. Thomas Gottschalk konnte in den frühen Morgenstunden in der Zielgruppe nicht überzeugen.

ProSieben setzte am Feiertag auf einen «Wer stiehlt mir die Show?»-Marathon, der bereits um 6:10 Uhr mit «Wer stiehlt Thomas Gottschalk die Show?». Es war die erste Show, die nicht von Joko Winterscheidt moderiert wurde. 0,14 Millionen Zuschauer folgten dem Ruf des «Wetten, dass…?»-Moderators am frühen Morgen und sorgten so für einen soliden Marktanteil von 3,9 Prozent. In der Zielgruppe schalteten allerdings nur 50.000 14- bis 49-Jährige ein, der Wert lag bei schwachen 5,3 Prozent.



Die Ausgaben mit Elyas M'Barek und Shirin David steigerten die Reichweite bis 14:00 Uhr auf 0,28 und 0,33 Millionen, Mark Forsters Show sahen bis 17:05 Uhr 0,30 Millionen. Die Marktanteile sanken kontinuierlich auf 3,8, 3,4 und 2,7 Prozent. In der Zielgruppe kamen annehmbare 8,5, 7,2 und 7,9 Prozent zu Stande. Um 17:05 Uhr sahen dann 0,30 Millionen die «Newstime», die den Zielgruppenanteil auf 6,8 Prozent sinken ließ.



Zwischen 17:15 Uhr und 20:15 Uhr sorgte dann Anke Engelke mit ihrer Moderation für ausgelassene ESC-Stimmung, die sich 0,46 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten, womit ProSieben setzte am Feiertag auf einen-Marathon, der bereits um 6:10 Uhr mit. Es war die erste Show, die nicht von Joko Winterscheidt moderiert wurde. 0,14 Millionen Zuschauer folgten dem Ruf des «Wetten, dass…?»-Moderators am frühen Morgen und sorgten so für einen soliden Marktanteil von 3,9 Prozent. In der Zielgruppe schalteten allerdings nur 50.000 14- bis 49-Jährige ein, der Wert lag bei schwachen 5,3 Prozent.Die Ausgaben mit Elyas M'Barek und Shirin David steigerten die Reichweite bis 14:00 Uhr auf 0,28 und 0,33 Millionen, Mark Forsters Show sahen bis 17:05 Uhr 0,30 Millionen. Die Marktanteile sanken kontinuierlich auf 3,8, 3,4 und 2,7 Prozent. In der Zielgruppe kamen annehmbare 8,5, 7,2 und 7,9 Prozent zu Stande. Um 17:05 Uhr sahen dann 0,30 Millionen die, die den Zielgruppenanteil auf 6,8 Prozent sinken ließ.Zwischen 17:15 Uhr und 20:15 Uhr sorgte dann Anke Engelke mit ihrer Moderation für ausgelassene ESC-Stimmung, die sich 0,46 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten, womit ProSieben ausbaufähige 2,6 Prozent des Marktes belegte. In der Zielgruppe sorgten 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige für eine Sehbeteiligung von 7,3 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel