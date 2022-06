«Jauch gegen...»: Lichter bestätigt Welke-Werte

Quotennews

Der «Bares für Rares»-Moderator konnte die Gesamtreichweite ein wenig steigern. «Jauch gegen…» bleibt aber weiterhin vor allem beim älteren Publikum gefragt.

Bei der der Wahl der Gegner von Günther Jauch in der RTL-Sendunggibt es eine Konstante: Der Kontrahent ist bislang immer ein beliebtes Sendergesicht des ZDF . Los ging es mit «Der Bergdoktor»-Darsteller Hans Sigl, der dem Kölner Sender in der Zielgruppe 9,8 und 9,4 Prozent bescherte, vergangene Woche sicherte man sich die Dienste von «heute-show»-Moderator Oliver Welke, der für leicht verbesserte zehn Prozent sorgte. Die Sendung befindet sich aber dennoch im Abwärtstrend.Schalteten zu Beginn noch 2,85 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, verfolgten die Ausgaben zwei und drei noch 2,62 und 2,38 Millionen. Das Duellwollten nun 2,65 Millionen Zuschauer nicht verpassen. Die Folge mit dem «Bares für Rares»-Moderator markierte eine Sehbeteiligung von 10,7 Prozent und verbesserte sich damit leicht gegenüber der Welke-Ausgabe, die 10,1 Prozent einfuhr. Bei den Umworbenen waren 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei. Der Marktanteil lag erneut bei 10,0 Prozent.Aufgrund des Feiertags wurde die von Oliver Pocher moderierte Quizshow nicht von «RTL Direkt» unterbrochen, stattdessen folgte um 23:10 Uhr «Rambo: Last Blood» ► , der erstmals im vergangenen August ausgestrahlt wurde. 0,93 Millionen Zuschauer blieben dran, die Marktanteile sanken auf jeweils 9,3 Prozent in beiden ausgewiesenen Gruppen. Vor rund zehn Monaten sahen den Action-Film am Sonntagabend um 22:30 Uhr 1,57 Millionen Zuschauer, Sylvester Stallone fuhr 10,9 respektive 13,1 Prozent Marktanteil ein.