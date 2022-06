«Bel-Air»: Deutsche Fassung debütiert diese Woche bei Sky

TV-News

Das zehnteilige Reboot der einstigen Hitserie «Der Prinz von Bel Air» ist ab morgen komplett sowohl auf Deutsch als auch im englischen Originalton über Sky Q und WOW abrufbar.

Will Smith stand in den vergangenen Wochen und Monaten aufgrund seiner schon jetzt legendären Ohrfeige bei der Oscar-Verleihung in den Schlagzeilen, fast schon in den Hintergrund rückte dessen Auszeichnung als „Bester Hauptdarsteller“. Doch auch abseits der großen Leinwand hatte Will Smith zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt, denn im Februar debütierte die von Smith produzierte Reboot-Seriebeim NBCUniversal-Streamingdienst Peacock . Das Revival von «Der Prinz von Bel-Air», in dem Smith zwischen 1990 und 1996 eine fiktionalisierte Version seiner selbst spielt, kommt nun in deutscher Fassung nach Deutschland. Ab Mittwoch, 8. Juni, ist das Peacock Original in der deutschen Fassung auf Sky Q und WOW (ehemals Sky Ticket) auf Abruf verfügbar.Darin steht Will Smith nicht mehr selbst vor der Kamera, sondern wird von Jabari Banks verkörpert. Neben Banks spielen Adrian Holmes als Phillip Banks, Cassandra Freeman als Vivian Banks und Olly Sholotan als Carlton Banks. In weiteren Rollen sind Coco Jones, Akira Akbar, Jimmy Akingbola, Jordan L. Jones und Simone Joy Jones zu sehen. Die Reboot-Serie ist von Morgan Coopers viralem Trailer inspiriert, der die ikonische Sitcom der 90er Jahre neu interpretierte. «Bel-Air» wirft einen unverfälschten Blick auf eine Welt des Stolzes, des Stils und der Sehnsucht, während die Serie Wills komplexe Reise aus einem zeitgemäßen Blickwinkel betrachtet.Morgan Cooper führte bei den zehn einstündigen Folgen Regie, zudem war er als Co-Autor und ausführender Produzent tätig. T.J. Brady und Rasheed Newson fungieren als Showrunner und ausführende Produzenten. Weitere ausführende Produzenten sind Terence Carter, James Lassiter, Miguel Melendez, Malcolm Spellman und Quincy Jones.