Carol Burnett macht bei Apple-Comedy mit

US-Fernsehen

Das Projekt ist mit Kristen Wiig besetzt und es handelt sich um «Mrs. American Pie».

Carol Burnett hat sich der Besetzung der Apple-Comedyserieangeschlossen. Burnett gesellt sich zu der bereits angekündigten Hauptdarstellerin Kristen Wiig und den weiteren Darstellern Allison Janney, Leslie Bibb, Josh Lucas und Ricky Martin.Die zehn-teilige Komödie folgt Maxine Simmons' (Wiig) Versuch, sich einen Platz an Amerikas exklusivstem Tisch zu sichern: Die High Society von Palm Beach in den frühen 1970er Jahren. Während Maxine versucht, die undurchlässige Grenze zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen zu überschreiten, stellt «Mrs. American Pie» dieselben Fragen, die uns auch heute noch verwirren: "Wer bekommt einen Platz am Tisch?", "Wie bekommt man einen Platz am Tisch?", "Was würdest du opfern, um dorthin zu gelangen?"«Mrs. American Pie» basiert auf dem gleichnamigen Roman von Juliet McDaniel. Abe Sylvia hat die Serie entwickelt und fungiert als ausführender Produzent und Showrunner. Tate Taylor wird Regie führen und die Produktion übernehmen. Taylor und John Norris fungieren als ausführende Produzenten unter ihrem Unternehmen Wyolah Entertainment.