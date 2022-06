«Star Trek: Strange New World» mit James Keitel besetzt

US-Fernsehen

Der Trans*-Star aus «Queer As Folk» wird bei der Paramount-Serie als nicht-binärer Charakter eingeführt.

«Queer as Folk»- und «Big Sky»-Star Jesse James Keitel steigt infür eine Gastrolle als nichtbinärer Charakter ein. Keitel, der eine trans* Frau ist, wird in der Folge vom 16. Juni der ersten Staffel der Serie auftreten, die derzeit auf Paramount+ ausgestrahlt wird.Keitel wird Dr. Aspen spielen, die einst als Beraterin der Sternenflotte arbeitete, deren Erfahrungen an der Grenze zur Föderation sie jedoch dazu veranlassten, ihre Karriere zu wechseln und als humanitäre Helferin zu arbeiten. In der Episode, bei der Trans*-Filmemacher Sydney Freeland («Reservation Dogs») Regie führte, wird Dr. Aspen eine überraschende Verbindung zu Spock (Ethan Peck) entwickeln.Die Besetzung von Keitel als Dr. Aspen setzt die jüngsten Bemühungen fort, die LGBTQ-Darstellung in «Star Trek» zu erweitern. Als «Star Trek: Discovery» im Jahr 2017 startete, hatte die Serie mit Lt. Paul Stamets (Anthony Rapp) und Dr. Hugh Culber (Wilson Cruz) das erste gleichgeschlechtliche Paar der Serie. Keitel schrieb auch Geschichte in ABCs «Big Sky» als erste offen transsexuelle Hauptdarstellerin in einer Fernsehserie zur Hauptsendezeit. Sie spielt die Hauptrolle in Peacocks Neuauflage von «Queer as Folk», die am 9. Juni anläuft, und ist 2018 in Netflix' «Alex Strangelove» und TV Lands «Younger» zu sehen.