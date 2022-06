Gerüchte widerlegt: «Stranger Things» wird nicht aufgespalten

US-Fernsehen

Zuletzt machte in Hollywood die Nachricht die Runde, der zweite Part von Staffel vier der Science-Fiction-Serie werde in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.

Seit rund zwei Wochen ist der erste Part der vorletzten-Staffel bei Netflix verfügbar, in rund drei Wochen erscheint der zweite Teil. In den vergangenen Tagen wurden Gerüchte gestreut, dass Netflix ab 1. Juli nur noch eine Folge pro Woche launchen möchte – dem widerspricht man nun deutlich."Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass wir unseren Mitgliedern die Wahl lassen wollen, wie sie Serien sehen wollen", so der Netflix-Manager. "Deshalb ist es für uns nach wie vor wichtig, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich die Serien so oft anzusehen, wie sie wollen. Wenn Sie also so etwas wie eine gestaffelte Staffel von «Stranger Things» sehen, ist das unser Versuch, sicherzustellen, dass wir den Mitgliedern die Serien schneller zur Verfügung stellen können."Friedlander sagt, dass es bei dieser Entscheidung wirklich darum geht, die Abonnenten von Netflix "auf zweckmäßigere Weise zu bedienen". "Das sieht man [bei «Stranger Things»] und das sieht man bei «Ozark». Wir haben also einige Experimente in diesem Bereich gemacht. Aber es ist auch so, dass man mehrere episodische Seherlebnisse bietet, es ist kein Einzelstück. Wir sind der Meinung, dass es unsere Beziehung zu unseren Mitgliedern und deren Erwartungen wirklich ehrt. Es gab schon andere Arten von Starts, aber die waren mit einem ungeschriebenen Ansatz oder einem Wettbewerbsansatz verbunden."