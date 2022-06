«Joker»-Sequel kommt voran

Kino-News

Regisseur Todd Philipps enthüllte nun den Arbeitstitel.

Regisseur Todd Phillips hat am Dienstag auf Instagram die erste Bestätigung gepostet, dass die Fortsetzung von «Joker» aus dem Jahr 2019 in Angriff genommen wird – inklusive des Covers des Drehbuchs, das von Phillips und Scott Silver, seinem Mitarbeiter am ersten Film, geschrieben wurde, mit dem augenzwinkernden TitelIm selben Posting fügte Phillips ein Foto von Hauptdarsteller Joaquin Phoenix bei, der das Drehbuch liest. Ein Sprecher von Warner Bros. reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu Phillips' Instagram-Post.Phillips' ursprünglicher «Joker» -Film verwandelte den kultigen Batman-Bösewicht in eine Anti-Helden-Charakterstudie über einen sich abmühenden Komiker und Teilzeit-Clown-Darsteller namens Arthur Fleck, der in Gotham City zum Volkshelden wird, nachdem er in schockierenden Gewalttaten ausrastet. Der Film ist düster, schwermütig und vermeidet die für das Superheldenkino typischen Actioneinlagen.