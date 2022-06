Zurück zu den Wurzeln: Ulrike Krey wird Redaktionsleiterin von «Galileo»

Köpfe

Ulrike Krey folgt auf Christian Schleker, der seit 2016 als Redaktionsleiter bei «Galileo» fungierte und sich zukünftig neuen Aufgaben widmen wird.

ProSieben arbeitet weiter an der langjährigen Vorabend-Sendung, nachdem man vor einer Woche die Einführung des Wochenendablegers «Galileo Stories» bekannt gegeben hatte ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat der Unterföhringer Sender in Ulrike Krey eine neue Redaktionsleiterin vorgestellt, die ab 1. Oktober das Amt von Christian Schleker übernehmen wird. Schleker war seit 2016 als Redaktionsleiter bei «Galileo» im Einsatz und werde sich künftig neuen Aufgaben widmen, wie es in einer Mitteilung heißt.Krey kehrt damit zu ihren journalistischen Wurzeln innerhalb der Sender der Seven.One Entertainment Group zurück: Von 2000 bis 2010 war Ulrike Krey in verschiedenen Funktionen für «Galileo» tätig und hat dabei unter anderem «Galileo am Sonntag» und «Galileo Big Pictures» geprägt. Aktuell steuert sie als Chefredakteurin bei Kabel Eins die Magazine «Abenteuer Leben» und «K1 Magazin» sowie diverse Primetime-Formate. Diesen Posten übernimmt ab Oktober wieder Susanne Stipp, die sich aktuell in Elternzeit befindet. Bis 2019 verantwortete Ulrike Krey das Development der sixx-Eigenproduktionen und war für den 360-Grad-Ausbau erfolgreicher Factual-Entertainment-Marken wie «Paula kommt!» und «Sweet & Easy – Enie backt» zuständig, zuletzt als Vice President Development & Content Strategy. Krey berichtet künftig an ProSieben-Chefredakteur Stefan Vaupel.„«Galileo» ist die erfolgreichste Factual-Marke unseres Unternehmens und aktuell so wertvoll wie noch nie: In einer immer komplexer werdenden Welt schafft es «Galileo», jeden Tag mit relevanten und innovativen Themen und Erzählformen nicht nur analog, sondern auch digital Zuschauer und User zu begeistern. Ich freue mich wahnsinnig darauf, mit einem Team zu arbeiten, das für Mut, Leidenschaft und Innovation steht“, so Ulrike Krey über ihre ab Herbst startende Aufgabe.Sven Pietsch, Chefredakteur der Seven.One Entertainment Group, erklärt: „Ulrike Krey ist eine hervorragende Besetzung als Redaktionsleiterin von «Galileo». Dank ihres langjährigen Engagements innerhalb des «Galileo»-Kosmos bringt sie große formatinterne Erfahrung mit, gleichzeitig wird Ulrike Krey «Galileo» durch ihre Kompetenz und ihr Know-How, das sie nicht nur als Chefredakteurin bei Kabel Eins, sondern auch in der Entwicklung von erfolgreichen sixx-Eigenproduktionen bewiesen hat, nachhaltig bereichern. Ich freue mich sehr über die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit."„Christian Schleker und mich verbindet seit mehr als einem Jahrzehnt eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei «Galileo». Als Redaktionsleiter von «Galileo» hat Christian das Magazin durch seine stets in die Zukunft blickende Herangehensweise geprägt, den Fokus in Sachen Relevanz und Aktualität geschärft und mit seinem konstruktiven Journalismus das Magazin auch durch stürmische Zeiten gelenkt. Danke Dir, lieber Christian, für Dein Herzblut und Dein unermüdliches Engagement“, kommentiert Stefan Vaupel, ProSieben-Chefredakteur, den Abschied von Christian Schleker.