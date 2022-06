Susanne Aigner verlässt Warner Bros. Discovery

Köpfe

Die Geschäftsführerin von Discovery GSA & BeNeLux und das Unternehmen haben sich auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt. Sie wolle sich neu orientieren.

Susanne Aigner und Warner Bros. Discovery gehen künftig getrennte Wege. Wie das Unternehmen am Mittwoch bestätigte, verlässt die Geschäftsführerin Discovery GSA & BeNeLux „auf eigenen Wunsch und in freundschaftlichem Einvernehmen“, um sich beruflich neu zu orientieren. Aigner ist seit 2011 Geschäftsführerin und verantwortete die Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien und Luxemburg und war im deutschsprachigen Raum für die Sender DMAX , TLC, Home & Garden TV, Tele 5 Eurosport 1 und 2 sowie Discovery Channel und Animal Planet verantwortlich. Die Free-TV-Sender von Discovery Deutschland (DMAX, TLC, Eurosport 1, Home & Garden TV und Tele 5) verbuchten im vergangenen Jahr ein Rekordhoch mit einem Gesamt-Jahresmarktanteil von 4,1 Prozent bei den 14-49-Jährigen. Bevor sie im Mai 2011 in die Geschäftsführung berufen wurde, war sie fünf Jahre lang für die Werbezeitenvermarktung von DMAX zuständig.„Nach dem Abschluss des erfolgreichsten Jahres unserer Unternehmensgeschichte und nach sechzehn Jahren Führungsverantwortung mit sehr viel Herzblut bei Discovery Deutschland habe ich mich entschlossen, das Unternehmen zu verlassen, um mich beruflich neuen Aufgaben zu stellen und noch einmal einen neuen Weg einschlagen zu können“, erklärt Susanne Aigner. Weiter sagt sie: „Der Merger von Discovery mit WarnerMedia zu Warner Bros. Discovery bedeutet eine Zäsur, die ich zum Anlass für meine persönliche Entscheidung nehme. Mein Dank gilt meinem exzellenten und loyalen Team sowie meinen internationalen Managementkolleg:innen für ihre herausragende Unterstützung und das geschenkte Vertrauen über viele Jahre.“Gerhard Zeiler, President International, Warner Bros. Discovery, bedankt sich für Aigners jahrelangen Einsatz: „Wir respektieren Susanne Aigners Entscheidung. Susanne ist eine talentierte Führungspersönlichkeit, die innerhalb des Unternehmens und in der gesamten deutschen Medienbranche aufgrund ihrer herausragenden Marktexpertise und ihrer großen Erfolgsbilanz hoch angesehen ist. Zu ihren zahlreichen Leistungen zählen: die erfolgreiche Integration des BeNeLux-Geschäfts und von Tele 5 in das deutsche Discovery-Geschäft, die Einführung neuer Senderangebote und die Pflege inzwischen bekannter Marken mit nachhaltigen Ergebnisbeiträgen, die Integration von Eurosport in das deutsche Geschäft, ihr Engagement für Diversity und vieles andere mehr. Das von ihr Geleistete hat Discovery in Deutschland zu der herausragenden Marktposition und wirtschaftlichen Stärke verholfen, die das Unternehmen heute auszeichnen. Unser Dank gilt Susanne für alles, was sie erreicht hat und worauf wir mit Warner Bros. Discovery weiter aufbauen werden."