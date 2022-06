«Tokyo Vice» bekommt eine weitere Staffel

US-Fernsehen

Das HBO-Max-Drama wird mit einer zweiten Runde zurückkommen.

, die Krimiserie, die auf Jake Adelsteins gleichnamigen Memoiren aus dem Jahr 2009 basiert, wurde bei HBO Max für eine zweite Staffel verlängert. In der Serie spielt Ansel Elgort die Rolle von Adelstein, einem amerikanischen Journalisten, der in den späten 90er Jahren über die Tokioter Polizei berichtet und täglich in die Schattenseiten der Stadt hinabsteigt. Ken Watanabe, Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Ella Rumpf, Hideaki Ito, Show Kasamatsu und Tomohisa Yamashita spielten auch die Hauptrollen in Staffel eins."Wir könnten nicht aufgeregter sein, den leidenschaftlichen Fans der Serie eine weitere Staffel zu bieten, um diese faszinierende und spannende Kriminalgeschichte fortzusetzen, die in einer der pulsierendsten und schönsten Städte der Welt spielt", sagte Sarah Aubrey, Head of Original Content bei HBO Max."Die erste Staffel von «Tokyo Vice» mit dieser bemerkenswerten Gruppe von Künstlern zu schreiben und zu produzieren, war eine unvergleichliche Erfahrung", sagte Schöpfer J.T. Rogers. "Deshalb bin ich überglücklich, dass wir weitermachen können. Ich kann es kaum erwarten, mit unserer brillanten Besetzung und Crew wieder in Tokio zu arbeiten. Bleiben Sie dran: Es wird noch viele Wendungen in der Geschichte geben!"