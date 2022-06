«Sing meinen Song» gibt gegen Länderspiel nach

Quotennews

In der vergangenen Woche holte sich das Musik-Format «Sing meinen Song» erstmals in diesem Jahr einen zweistelligen Zielgruppenwert. Ein Zufall oder ein neuer Trend?

Der 31. Mai wird bei VOX als ein guter Tag in Erinnerung bleiben. Mit 1,03 Millionen Zuschauern verlor man zwar etwas im Vergleich zur Woche davor, dennoch stieg die Quote im Gesamten auf ordentliche 4,2 Prozent. Doch Zentrum der Freude wird die Leistung der Zielgruppe gewesen sein. Hier steigerte sich die Reichweite auf 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährige, wichtiger dabei ist jedoch, der entsprechende Marktanteil war mit 10,0 Prozent erstmals in diesem Kalenderjahr zweistellig. Denn darf sich auf erreichten Lorbeeren nicht ausgeruht werden. Schaffen es Oerding und Co. den positiven Zielgruppen-Trend aufrechtzuerhalten?Die kurze Antwort: Nein.fiel gestern mit 0,9 Millionen Zuschauer ab drei Jahren auf einen neuen Tiefstwert in diesem Jahr. Der mit diesem Wert verbundene Marktanteil sank auf 3,4 Prozent. Auch die Zielgruppe lieferte mit 0,48 Millionen Umworbenen einen neuen Negativrekord im laufenden Kalenderjahr, die Rote Kugel verlor demnach die Zweistelligkeit und konnte lediglich 7,6 Prozent am Markt der Zielgruppe blockieren. Natürlich lässt sich das nachlassende Interesse mit dem Fußballspiel im Zweiten erklären.Im Anschluss an die Primetime-Show sicherte das Folge-Format VOX einen weiter schlechten TV-Abschluss des Tages. Mit 0,54 Millionen Zuschauern ab 22:15 Uhr wechselten deutlich einige Zuschauer zum ZDF-Fußball, der Marktanteil blieb mit 2,7 Prozent schwach. Die Zielgruppe reduzierte sich auf 4,4 Prozent Marktanteil bei düsteren 0,22 Millionen Zuschauern.ab 23:15 Uhr ließ das Interesse dann weiter auf 0,23 Millionen Zuschauer und 0,09 Millionen Umworbene sinken. Die Marktanteile landeten krachend bei 2,0 Prozent insgesamt und 3,4 Prozent am Zielgruppen-Markt.