«Sportschau» mit neuem Web-Auftritt

Vermischtes

Ab heute erscheint sportschau.de in einem neuen Design, das moderner, übersichtlicher und für das Smartphone optimiert sein soll.

Der zuständige WDR hat das Design des Webauftritts derüberarbeitet und verspricht nun ein „moderneres, übersichtlicheres und fürs Smartphone optimierte“ Design. Mit dem heutigen Mittwoch, 8. Juni, wurde der neue Look auf sportschau.de veröffentlicht. Dadurch sollen künftig die Nutzer einfacher zu den Inhalten gelangen. Besonderes Augenmerk lag bei der Optimierung auf der mobilen Nutzung, so sollen die Seiten schneller laden, da der technische Unterbau modernisiert wurde. Videos und Audios lassen sich nun direkt auf der Startseite abrufen.Die Redaktion begründet den Schritt in einer Mitteilung mit dem stark veränderten Nutzungsgewohnheiten seit dem letzten Relaunch 2013: Demnach steuern drei von vier Nutzer sportschau.de über das Smartphone an. Dieser Entwicklung kommt der Relaunch entgegen. Neu im Angebot ist außerdem der Newsticker, der einen schnellen Überblick über das geben soll, was in der Sportwelt in den vergangenen Stunden passiert ist. Smartphone-Nutzer, die ein dunkleres Erscheinungsbild bevorzugen, können künftig wahlweise auf den sogenannten Dark Mode umschalten, dann erscheint die Benutzeroberfläche in dunklen Farben.Mit dem Relaunch nähern sich die Webseiten der «Sportschau» und der «Tagesschau» optisch an, auch der Aufbau der Seiten und Bereiche ist nun sehr ähnlich. Damit rücken die beiden großen überregionalen Info-Angebote der ARD enger zusammen.