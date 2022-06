«Ein Fall für zwei» sichert sich die stärkste Quote seit 2013

Quotennews

Das ZDF-Primetime-Programm präsentierte sich ein weiteres Mal sehr stark. Das Erste versuchte mit einer Komödie dagegenzuhalten.



Im ZDF räumtegestern bei 4,85 Millionen Fernsehende starke 20,6 Prozent Marktanteil ab – den besten Wert seit 2013. Bei den 0,37 Millionen Jüngeren waren solide 7,3 Prozent möglich.punktete bei 4,41 Millionen Zuschauern und fuhr so hohe 18,5 Prozent Marktanteil ein. Die 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen lagen bei einer passablen Quote von 6,5 Prozent. Später am Abend folgte diemit 3,95 Millionen Interessenten, die den Marktanteil auf starke 20,8 Prozent erhöhten. Die 0,96 Millionen jüngeren Satirefans sicherten sich herausragende 19,9 Prozent Marktanteil.Ab 12.10 Uhr übertrug das ZDF zudem den Dankgottesdienst anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. In der St. Paul’s Cathedral versammelten sich zahlreiche Mitglieder der royalen Familie sowie Gäste aus alle Welt. Vor dem Fernseher waren 0,83 Millionen weitere Zuschauer mit dabei, welche dem Sender eine solide Quote von 13,3 Prozent bescherten. Auf weniger Interesse stieß das Programm bei den 0,07 Millionen Jüngeren, welche bei mäßigen 5,3 Prozent hängen blieben.Das Erste versuchte sein Glück mit der Komödie, für welche 2,98 Millionen Fernsehzuschauer einschalteten. Somit schaffte es der Sender mit guten 12,6 Prozent Marktanteil knapp über den Senderschnitt. Schwerer tat sich das Programm bei den 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Hier kam der Sender nicht über eine akzeptable Sehbeteiligung von 5,8 Prozent hinaus.