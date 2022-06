RTLZWEI räumt mit «Olympus Has Fallen» und «Code Ava» ab

Quotennews

An dem Sender war zur gestrigen Primetime kaum ein Vorbeikommen. ProSieben war mit dem eigenen Filmprogramm deutlich abgeschlagen.



RTLZWEI muss sich meist hinter Sendern wie ProSieben und Sat.1 einordnen, doch zur gestrigen Primetime zog der Grünwalder Sender an allen privaten Kollegen außer RTL deutlich vorbei. Zum Erfolg verhalf der Actionthriller, welcher 1,29 Millionen Fernsehende überzeugte, was ausgezeichneten 5,5 Prozent Marktanteil entsprach. Auch die 0,43 Millionen Umworbenen landeten bei einer herausragenden Quote von 8,2 Prozent. Die Free-TV-Premiere vonerhöhte mit 0,85 Millionen Neugierigen sogar auf 5,6 Prozent. Bei den 0,27 Millionen Jüngeren waren weiterhin starke 6,8 Prozent Marktanteil möglich.Im Gegensatz dazu schwächelte ProSieben mit dem Actionfilm «Spider-Man: A New Universe» ► . Lediglich 0,45 Millionen Zuschuaer verfolgten den Spielfilm, so dass nicht mehr als schwache 1,9 Prozent Marktanteil eingefahren wurden. Auch die 0,28 Millionen Werberelevanten blieben bei mauen 5,4 Prozent hängen. Miterhöhte sich die Sehbeteiligung bei einem Publikum von 0,37 Millionen Menschen zumindest auf passable 3,2 Prozent. Die 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchten mäßige 6,2 Prozent.Im vergangenen Sommer feierte das Format «Goodbye Deutschland!» seinen 15. Geburtstag. Im Rahmen des Formatspräsentierte Daniela Katzenberger bei VOX einen Rückblick mit den glücklichsten Auswanderern sowie größten Pechvögeln. 0,71 Millionen Zusehende interessierten sich für die Sonderausgabe, was mäßigen 3,4 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,26 Millionen Jüngeren sicherten sich eine akzeptable Quote von 5,4 Prozent.