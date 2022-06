DAZN angelt sich Marketing-Chef von BT

Köpfe

Pete Oliver wird Chief Marketing Officer beim Sportstreamingdienst DAZN und soll für vertiefte Kundenbeziehungen sorgen.

Die DAZN Group hat sich die Dienste von Pete Oliver als Chief Marketing Officer für das globale Führungsteam gesichert. Er soll künftig die globalen Marketing-Teams und Vertriebspartnerschaften der Gruppe leiten, während DAZN seine Kundenbeziehungen vertiefen will und anstrebt die weltweit führenden Sportunterhaltungsplattform zu werden. Oliver kommt von der britischen Konkurrenz von BT, für die er 20 Jahre lang arbeitete.Dort leitete er unter anderem sieben Jahre lang multidisziplinäre Teams in den Bereichen Marketing, Produkt, Vertrieb, Partnerschaften und Digital für BT Sport, BT Fibre und zuletzt EE. Der Wechsel kommt in einer Zeit, in der sich BT Sports mit Warner Bros Discovery zusammenschließt, um ein Joint Venture für das Sportstreaming zu gründen. Zuletzt hatte die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) die Prüfung für die Fusion aufgenommen ( Quotenmeter berichtete ).„Pete hat eine großartige Erfolgsbilanz bei der Einführung und dem Wachstum von transformativen Verbrauchermarken. Sein Fachwissen in den Bereichen Marketing, CRM und Vertrieb wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir die Vision von DAZN weiter umsetzen, neue Inhalte zu entwickeln und die führende und beliebteste Sportunterhaltungsplattform zu werden“, erklärt Shay Segev, CEO der DAZN Group.Pete Oliver freut sich auf seine neue Aufgabe: „Als begeisterter Sportfan und langjähriger DAZN-Abonnent habe ich aus der Ferne beobachtet, wie DAZN die Messlatte für Fans immer höher legt, um den Sport zu verfolgen, den sie lieben. Ich werde es genießen, Teil dieser Reise zu sein und mit den talentierten Teams von DAZN zusammenzuarbeiten, um den Fans diese Geschichte auf globaler Ebene zu erzählen.“