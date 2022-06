ARD verlängert «In aller Freundschaft  Die jungen Ärzte»

TV-News

Der NDR Rundfunkrat hat einer Vertragsverlängerung der ARD-Vorabendserie zugestimmt.

Vor 2,20 Millionen Zuschauern verabschiedete sich am Donnerstag die ARD-Vorabendserievon der siebten Staffel, was der höchsten Reichweite seit knapp zwei Monaten entsprach. Wenige Stunden später steht fest, dass sich die Zuschauer auch im kommenden Jahr auf neue Geschichten aus dem Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt freuen dürfen, denn der NDR-Rundfunkrat hat in seiner Sitzung am Freitag, 3. Juni, der Vertragsverlängerung zugestimmt.Die Serie, die kommende Woche nahtlos in die achte Staffel übergeht, wird von der Saxonia Media m Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für das Erste. Die neunte Staffel umfasst wie die vorherigen Runden weiterhin 42 Folgen und soll ab Frühjahr 2023 zu sehen sein.In diesem Jahr verfolgten die 18 ausgestrahlten Episoden im Schnitt 2,32 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,31 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Mit Marktanteilen von 10,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,3 Prozent bei den Jüngeren lag man im grünen Bereich.Ab der kommenden Woche stößt Kassandra Wedel zum Cast der Vorabendserie. Die Schauspielerin wird die gehörlose Neurochirurgin Alica Lipp in einer wiederkehrenden Rolle verkörpern. Sie ist die erste gehörlose Schauspielerin im erweiterten Ensemble der ARD-Weekly.