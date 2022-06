Neue Darsteller für «Percy Jackson»

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen haben weitere Schauspieler, wie Megan Mullaly, für die Serie akquirieren können.

Die Serieauf Disney+ rundet ihre Besetzung mit fünf Neuzugängen ab. Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullally und Timm Sharp werden in wiederkehrenden Gastrollen in der Verfilmung der beliebten Buchreihe von Rick Riordan zu sehen sein. Sie gesellen sich zu dem bereits angekündigten Hauptdarsteller der Serie, Walker Scobell, und den kürzlich angekündigten Co-Stars Aryan Simhadri und Leah Sava Jeffries. Die Nachricht über die Besetzung kommt zu dem Zeitpunkt, an dem die Serie in Vancouver in Produktion geht.Die Live-Action-Serie «Percy Jackson» erzählt die fantastische Geschichte des titelgebenden zwölfjährigen modernen Halbgottes (Scobell), der sich gerade mit seinen neu entdeckten übernatürlichen Kräften arrangiert, als der Himmelsgott Zeus ihn beschuldigt, seinen Meisterblitz gestohlen zu haben. Mit Hilfe seiner Freunde Grover (Simhadri) und Annabeth (Jeffries) muss sich Percy auf das Abenteuer seines Lebens begeben, um ihn zu finden und die Ordnung im Olymp wiederherzustellen.Riordan und Jon Steinberg schreiben den Pilotfilm und James Bobin führt Regie. Steinberg und sein Produktionspartner Dan Shotz leiten die Serie und fungieren als ausführende Produzenten neben Bobin, Rick Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe, Anders Engström, Jet Wilkinson und Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell und D.J. Goldberg von der Gotham Group. 20th Television ist das Studio. Salke war früher Präsident von Touchstone Television und hat die Serie ursprünglich entwickelt.