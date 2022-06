Tomi Lahren bekommt mehr Aufgaben bei FOX

US-Fernsehen

Die junge und unverblümte konservative Moderatorin soll mehr Sendungen moderieren.

I am also proud to announce that starting Monday I will be the exclusive voice of “Fox News Commentary” on @foxnewsradio pic.twitter.com/46418KQ2uh — Tomi Lahren (@TomiLahren) June 2, 2022

Tomi Lahren, die direkte Konservative, die mit Auftritten auf dem Fox News Channel und seinem Streaming-Pendant Fox Nation auf sich aufmerksam gemacht hat, wird künftig auch auf anderen Sendern der Fox Corporation, der Muttergesellschaft des Senders, zu hören sein. Lahren ist auch Mitglied der Republikaner, die dem FOX-Konzern sehr nahestehen.Lahren wird eine Abendsendung auf OutKick moderieren, einem Sport- und Kommentarsender, der von dem Sport- und Politikkommentator Clay Travis gegründet wurde. Fox Corp. kaufte OutKick im Mai 2021. Sie wirdmoderieren, eine Sendung in Nashville, die am 20. Juni erstmals ausgestrahlt werden soll. Außerdem wird sie ab dem 6. Juni als exklusive Stimme vondem Fox News Audio Network beitreten. "Ich bin begeistert, meine Stimme bei OutKick einzubringen und freue mich darauf, meine Meinung zu den dringenden Themen des Tages mitzuteilen und mit dem Publikum der Plattform in dieser neuen Rolle in Kontakt zu treten", sagte Lahren in einer Erklärung."Tomi Lahren hat im Laufe ihrer Karriere eine treue Fangemeinde aufgebaut, und wir freuen uns, ihren unverwechselbaren Stil und ihre Einsichten zu unserem hochinteressierten Publikum bei OutKick zu bringen, wo sie eine unschätzbare Ergänzung zu unserem wachsenden Programmangebot sein wird", sagte Gary Schreier, Senior Vice President von OutKick, in einer Erklärung.