Einspielergebnisse

Vier Millionen: «Kanu des Manitu» gibt keine Ruh

von

Die Comeback-Fortsetzung ist mittlerweile zum erfolgreichsten Film des Jahres 2025 überhaupt in Deutschland aufgestiegen und hat den bisherigen Spitzenreiter «Minecraft» überholt.

Wieder neue Erfolgsmeldungen vom Kino-Hit «Kanu des Manitu»: Inzwischen mehr als vier Millionen Kinogäste haben sich die Komödie angesehen, womit man eine weitere Erfolgsmarke riss. In den Wochen zuvor überschritt der Film bereits die nötige Drei-Millionen-Grenze, um mit der "Goldenen Leinwand" ausgezeichnet zu werden. Bereits zu dem Zeitpunkt avancierte das Bully-Werk zum besucherstärksten deutschen Film seit 2019 - eine Stellung die nun weiter ausgebaut wurde. Übrigens sind Bully und Co. mit ihrer Comeback-Fortsetzung mittlerweile auch zum erfolgreichsten Film des Jahres 2025 überhaupt in Deutschland aufgestiegen und damit am bisherigen Spitzenreiter «Minecraft» vorbeigezogen.

"Lachende und glückliche Gesichter in den Kinosälen, das ist alles, was wir wollten!" gab sich Michael Bully Herbig bereits glücklich. Seine Abenteuerkomödie legte seit Start einen imponierenden Erfolgslauf hin: Nach anderthalb Wochen knackte sie schon die Zwei-Millionen-Besuchermarke in Deutschland - eine bemerkenswerte Entwicklung, die sich jetzt weiter nach oben schraubte.

Das Bully-Werk ist eine Produktion der herbX film in Co-Produktion mit Constantin Film und mit Unterstützung von RTL, FFF, FFA und DFFF. Das Schauspiel-Ensemble setzt sich zusammen aus: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop, Merlin Sandmeyer und Sky du Mont.

Kurz-URL: qmde.de/164812
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Prinzessin wider Willen» läuft bei RTL Passionnächster ArtikelDas ist Wahnsinn: Naseband zieht mit Petry in den Container
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Werbung

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Einspielergebnisse «Kanu des Manitu» legt auf über drei Millionen zu Einspielergebnisse Legt weiter stark zu: «Das Kanu des Manitu» Einspielergebnisse «Ich  Einfach unverbesserlich 4» startet stark Einspielergebnisse «Spider-Man» entthront «The Flash» Einspielergebnisse «Avatar 2» spielt knapp eineinhalb Milliarden ein Einspielergebnisse «Avatar 2» holte an den Feiertagen 86 Millionen Einspielergebnisse Großbritannien: «Avatar 2» spielt weiter Millionen ein

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung