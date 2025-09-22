Vier Millionen: «Kanu des Manitu» gibt keine Ruh

Wieder neue Erfolgsmeldungen vom Kino-Hit «Kanu des Manitu»: Inzwischen mehr als vier Millionen Kinogäste haben sich die Komödie angesehen, womit man eine weitere Erfolgsmarke riss. In den Wochen zuvor überschritt der Film bereits die nötige Drei-Millionen-Grenze, um mit der "Goldenen Leinwand" ausgezeichnet zu werden. Bereits zu dem Zeitpunkt avancierte das Bully-Werk zum besucherstärksten deutschen Film seit 2019 - eine Stellung die nun weiter ausgebaut wurde. Übrigens sind Bully und Co. mit ihrer Comeback-Fortsetzung mittlerweile auch zum erfolgreichsten Film des Jahres 2025 überhaupt in Deutschland aufgestiegen und damit am bisherigen Spitzenreiter «Minecraft» vorbeigezogen.
"Lachende und glückliche Gesichter in den Kinosälen, das ist alles, was wir wollten!" gab sich Michael Bully Herbig bereits glücklich. Seine Abenteuerkomödie legte seit Start einen imponierenden Erfolgslauf hin: Nach anderthalb Wochen knackte sie schon die Zwei-Millionen-Besuchermarke in Deutschland - eine bemerkenswerte Entwicklung, die sich jetzt weiter nach oben schraubte.
Das Bully-Werk ist eine Produktion der herbX film in Co-Produktion mit Constantin Film und mit Unterstützung von RTL, FFF, FFA und DFFF. Das Schauspiel-Ensemble setzt sich zusammen aus: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop, Merlin Sandmeyer und Sky du Mont.
