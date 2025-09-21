Minions sind der Boss

Blockbuster-Battle

Der Animationsfilm hat unter den Privatsender-Filmen die mit Abstand beste Bewertung vorzuweisen.

2022 (Sat.1, 20:15 Uhr)Gru ist zwar erst zwölf, doch nichts kann ihn davon abhalten, innerhalb kurzer Zeit zum größten Bösewicht aller Zeiten aufzusteigen. Hilfe bei seinem Vorhaben bekommt er von einer Schar gelben Minions, die ihm loyal zu Diensten stehen. Als Gru sich mit einer Truppe Superschurken anlegt, müssen die Helferlein beweisen, was in ihnen steckt.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 72022 (ProSieben, 20:15 Uhr)Jared Leto als blutrünstiger Vampir: Der renommierte Wissenschaftler Michael Morbius setzt alles daran, ein Heilmittel für seine Krankheit zu finden, die ihn immer schwächer werden lässt. Ein riskantes Experiment mit Fledermausblut zeigt Wirkung und stärkt seinen Körper, verwandelt ihn jedoch in einen Vampir mit unstillbarem Blutdurst. Als Morbius' Freund Milo das Mittel einnimmt, lässt dieser im Gegensatz zu Morbius seinem Verlangen nach Blut freien Lauf ...The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 52000 (RTLZWEI, 20:15 Uhr)Von Kindesbeinen an sind Rafe McCawley und Danny Walker unzertrennliche Freunde. Beide werden Piloten der U.S. Air Force, doch nur Rafe meldet sich freiwillig an die Front, um die Briten im Luftkampf gegen die Nazis zu unterstützen. Obwohl er ein versierter Flieger ist, verliert Rafe im Gefecht die Kontrolle über sein Flugzeug und stürzt ab. Im Dezember 1941 kehrt der tot geglaubte Rafe an den Marinestützpunkt Pearl Harbor zurück. Als er erfährt, dass seine Verlobte Evelyn und sein bester Freund Danny mittlerweile ein Paar geworden sind, kommt es zu einer erbitterten Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Noch ahnt keiner der beiden, dass die Japaner für den nächsten Morgen einen Angriff auf Pearl Harbor geplant haben.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 6