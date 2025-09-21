Minions sind der Boss

«Minions Auf der Suche nach dem Mini-Boss» 2022 (Sat.1, 20:15 Uhr)
Gru ist zwar erst zwölf, doch nichts kann ihn davon abhalten, innerhalb kurzer Zeit zum größten Bösewicht aller Zeiten aufzusteigen. Hilfe bei seinem Vorhaben bekommt er von einer Schar gelben Minions, die ihm loyal zu Diensten stehen. Als Gru sich mit einer Truppe Superschurken anlegt, müssen die Helferlein beweisen, was in ihnen steckt.
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 7
IMDb User Rating: 7
Gesamtbilanz: 30 von 40 Punkten
«Morbius» 2022 (ProSieben, 20:15 Uhr)
Jared Leto als blutrünstiger Vampir: Der renommierte Wissenschaftler Michael Morbius setzt alles daran, ein Heilmittel für seine Krankheit zu finden, die ihn immer schwächer werden lässt. Ein riskantes Experiment mit Fledermausblut zeigt Wirkung und stärkt seinen Körper, verwandelt ihn jedoch in einen Vampir mit unstillbarem Blutdurst. Als Morbius' Freund Milo das Mittel einnimmt, lässt dieser im Gegensatz zu Morbius seinem Verlangen nach Blut freien Lauf ...
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 6
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7
Metascore: 6
IMDb User Rating: 5
Gesamtbilanz: 24 von 40 Punkten
«Pearl Harbor» 2000 (RTLZWEI, 20:15 Uhr)
Von Kindesbeinen an sind Rafe McCawley und Danny Walker unzertrennliche Freunde. Beide werden Piloten der U.S. Air Force, doch nur Rafe meldet sich freiwillig an die Front, um die Briten im Luftkampf gegen die Nazis zu unterstützen. Obwohl er ein versierter Flieger ist, verliert Rafe im Gefecht die Kontrolle über sein Flugzeug und stürzt ab. Im Dezember 1941 kehrt der tot geglaubte Rafe an den Marinestützpunkt Pearl Harbor zurück. Als er erfährt, dass seine Verlobte Evelyn und sein bester Freund Danny mittlerweile ein Paar geworden sind, kommt es zu einer erbitterten Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Noch ahnt keiner der beiden, dass die Japaner für den nächsten Morgen einen Angriff auf Pearl Harbor geplant haben.
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7
Metascore: 6
IMDb User Rating: 6
Gesamtbilanz: 26 von 40 Punkten
Von der Bewertung wäre der Animations-Spaß bei Sat.1 am ehesten zu empfehlen nur er knackt die 30 Punkte. Das alte Affleck-Vehikel von RTLZWEI liegt etwas darunter, Jared Leto als Vampir erscheint ein bisschen zahnlos bei ProSieben. Letztlich handelt es sich aber um völlig unterschiedliche Storys.
