«Kanu des Manitu» legt auf über drei Millionen zu

Weitere Erfolgsmeldungen vom «Kanu des Manitu»: Mehr als drei Millionen Kinogäste haben sich die Komödie inzwischen auf der großen Leinwand angesehen. Innerhalb von 23 Tagen überschritt der Film damit die Grenze und wird dafür mit der "Goldenen Leinwand" ausgezeichnet. Diese wird vom HDF KINO e.V. für Hits jenseits der Drei-Millionen-Grenze vergeben. Mit 3,19 Mio Besucherinnen und Besuchern ist die Abenteuerkomödie bereits jetzt der besucherstärkste deutsche Film seit 2019.
"Die Goldene Leinwand, was kanns Schöneres geben? Wir haben den Film nur fürs Publikum gemacht. Lachende und glückliche Gesichter in den Kinosälen, das ist alles, was wir wollten!", raunt Michael Bully Herbig. Die Abenteuerkomödie von Michael Bully Herbig knackte nach anderthalb Wochen die Zwei-Millionen-Besuchermarke in Deutschland - schon eine bemerkenswerte Entwicklung innerhalb so kurzer Zeit, die sich jetzt weiter nach oben schraubte.
Das Bully-Werk ist eine Produktion der herbX film in Co-Produktion mit Constantin Film und mit Unterstützung von RTL, FFF, FFA und DFFF. Das Schauspiel-Ensemble setzt sich zusammen aus: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop, Merlin Sandmeyer und Sky du Mont.
