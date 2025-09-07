Braut-Lacher stinken gegen Kennedy und Suicide-Schurken ab

Blockbuster-Battle

Sat.1 fährt zwar eine Komödien-Premiere auf  allerdings mit eher lauwarmen Lachern. ProSieben und arte bieten höher bewertete Alternativen anderer Genres.

Die Bewertung

2022 Free-TV-Premiere (Sat.1, 20:15 Uhr)Als Sophie ihrem Vater Billy von ihrer bevorstehenden Hochzeit erzählt, fällt dieser aus allen Wolken. Denn er kennt weder den Bräutigam, noch ist er von dem modernen Beziehungsmodell seiner Tochter begeistert. Wird er dem jungen Glück eine reelle Chance geben? Außerdem muss sich Billy um seine eigene Ehe kümmern, die gerade auf der Kippe steht ...The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 62021 (ProSieben, 20:15 Uhr)Die Spezialeinheit Task Force X, bestehend aus Kriminellen mit Superkräften, begibt sich auf eine heikle Mission: Nach einem Putsch gegen die demokratische Regierung auf der Insel Corto Maltese bekommt das sogenannte Suicide Squad die Aufgabe, sich in das feindliche Lager einzuschleusen, um an geheime Informationen zu gelangen. Doch das Militär kommt ihnen bald auf die Schliche und will dafür sorgen, dass das Selbstmordkommando seinem Namen alle Ehre macht ...The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 72017 (arte, 20:15 Uhr)Nach dem tödlichen Attentat auf ihren Ehemann, Präsident John F. Kennedy, kämpft die traumatisierte First Lady (Natalie Portman) Jacqueline Kennedy darum, inmitten von persönlichem Verlust und öffentlichem Druck das Vermächtnis ihres Mannes zu schützen und ihre eigene Identität zu wahren. Rückblenden zeigen Jackie als First Lady: wie sie das Weiße Haus renoviert, sich für Kunst und Kultur einsetzt, sich in einer berühmten TV-Führung durch das Weiße Haus  die tatsächlich 1962 ausgestrahlt wurde  der Öffentlichkeit präsentiert. Diese Szenen kontrastieren mit der Einsamkeit, die sie nach dem Attentat empfindet. Zwischen öffentlicher Rolle und privatem Schmerz wird Jackie zunehmend zur Gestalterin des politischen Vermächtnisses von JFK. (Text: arte)The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 6Metascore: 7IMDb User Rating: 7