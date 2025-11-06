TV-News

RTL legt Jahresrückblick auf den Donnerstag

von

Steffen Hallaschka wird Markus Lanz ein ganzes Stück zuvorkommen.

Vor einigen Tagen verkündete das ZDF bereits den diesjährigen Termin für seinen Jahresrückblick mit Talker Markus Lanz. Die Mainzer lassen dieses jährliche Ritual am Mittwoch, den 17. Dezember 2025 um 20:15 Uhr über die Bühne gehen. Ihnen ein ganzes Stück zuvor wird RTL kommen, wie jetzt aus einer Programmankündigung hervorging. Denn der Rückblick der Kölner mit dem Titel «2025! Menschen, Bilder, Emotionen» wird am Donnerstag, den 04 Dezember, 20:15 Uhr übertragen. Schon letztes Jahr wechselte die Sendung mit Neo-Host Hallaschka vom Sonntag auf einen Werktag, damals war es allerdings noch ein Mittwoch.

Gesprochen werden soll über Klima-Katastrophen, eine vorgezogene Bundestagswahl, sportliche Höhepunkte wie die UEFA Womens EURO, Crime-Fälle und ein neuer Verspätungsrekord der Deutschen Bahn. Gemeinsam mit einem prominenten Panel spricht Steffen Hallaschka über die Highlights, Aufreger und emotionalsten Schicksale des Jahres, so beschreibt es RTL. Neben Weltereignissen soll vor allem die Menschen im Mittelpunkt stehen, die 2025 abseits der großen Schlagzeilen berührt, überrascht oder beeindruckt haben.

Letztes Jahr sahen 1,82 Millionen Zuschauer zu und brachten RTL solide 10,0 Prozent Marktanteil am Gesamtmarkt. Vor knapp zehn Jahren sahen allerdings noch fast fünf Millionen Menschen zu, 2021 verabschiedete sich Jauch vor 3,13 Millionen Zusehern - folglich deutliche Erosionen, die sich auch bei anderen Sendern bemerkbar machten. Den absoluten Tiefpunkt erreichten zwischenzeitlich Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg, die noch am Sonntag nur 8,8 Prozent fertigbrachten - weil dort insgesamt mehr Menschen fernschauten, resultierte jener Anteil damals aus 2,23 Millionen.

Kurz-URL: qmde.de/166101
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelBundeskartellamt genehmigt DFL-Beteiligung an Dynnächster ArtikelDFB-Pokal-Achtelfinale: ARD und ZDF zeigen Topspiele
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

Bundeskartellamt genehmigt DFL-Beteiligung an Dyn

Kein Wettbewerbsnachteil durch Einstieg der Deutschen Fußball Liga  Schwarz-Gruppe und Axel Springer bleiben Mehrheitseigner.

Mamma Mia: Geissens suchen neue Seborga-Prinzessin

Etwas verschroben klingt die Mischung aus «Germanys Next Topmodel» und «Mission Hollywood» - doch vielleicht trifft sie ja den Nerv der Fans...

BBC zeigt James Blakes neue Doku «Men of the Manosphere»

Der Moderator taucht in die Online-Welt ein, die junge Männer prägt  zwischen Selbstoptimierung, Red-Pill-Ideologie und digitaler Verführung.

Apple TV+ zeigt Trailer zu «Traqués  Gejagt»

Benoît Magimel und Mélanie Laurent sind in einem intensiven Überlebensdrama von Cédric Anger zu sehen.

Apple TV+ entwickelt französischen Politthriller «La Décision»

Ein Präsident zwischen Macht, Moral und einem persönlichen Albtraum  inszeniert von Martin Bourboulon und Louis Farge.

Zeitpunkt für «Oderbruch 2» anberaumt

In den Hauptrollen sind wieder Karoline Schuch, Lucas Gregorowicz und Julius Gause, neu im Cast sind Sabin Tambrea, Emily Kusche und Martin Feifel.

Hulu verlängert Justizdrama «Reasonable Doubt»

Onyx-Collective-Serie mit Emayatzy Corinealdi geht 2026 weiter. Kerry Washington bleibt als Produzentin an Bord.

NDR dreht zwei neue Kieler «Tatort»-Krimis

Bagriacik bleibt dem Format treu, Schuch steht erstmals für die Reihe vor der Kamera. Jutta Speidel und Franziska Hartmann übernehmen Episodenrollen.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News DFB-Pokal-Achtelfinale: ARD und ZDF zeigen Topspiele TV-News VOX lässt wieder Weihnachts-Löwen aus dem Käfig TV-News Zeitpunkt für «Oderbruch 2» anberaumt TV-News Mamma Mia: Geissens suchen neue Seborga-Prinzessin TV-News Zwei weitere Fälle von «Ein starkes Team» in Produktion TV-News ARD widmet sich Kriminalfall Felix TV-News ARD Mediathek mit Liebes- und Lebensgeschichten

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung