RTL legt Jahresrückblick auf den Donnerstag

Vor einigen Tagen verkündete das ZDF bereits den diesjährigen Termin für seinen Jahresrückblick mit Talker Markus Lanz. Die Mainzer lassen dieses jährliche Ritual am Mittwoch, den 17. Dezember 2025 um 20:15 Uhr über die Bühne gehen. Ihnen ein ganzes Stück zuvor wird RTL kommen, wie jetzt aus einer Programmankündigung hervorging. Denn der Rückblick der Kölner mit dem Titel «2025! Menschen, Bilder, Emotionen» wird am Donnerstag, den 04 Dezember, 20:15 Uhr übertragen. Schon letztes Jahr wechselte die Sendung mit Neo-Host Hallaschka vom Sonntag auf einen Werktag, damals war es allerdings noch ein Mittwoch.
Gesprochen werden soll über Klima-Katastrophen, eine vorgezogene Bundestagswahl, sportliche Höhepunkte wie die UEFA Womens EURO, Crime-Fälle und ein neuer Verspätungsrekord der Deutschen Bahn. Gemeinsam mit einem prominenten Panel spricht Steffen Hallaschka über die Highlights, Aufreger und emotionalsten Schicksale des Jahres, so beschreibt es RTL. Neben Weltereignissen soll vor allem die Menschen im Mittelpunkt stehen, die 2025 abseits der großen Schlagzeilen berührt, überrascht oder beeindruckt haben.
Letztes Jahr sahen 1,82 Millionen Zuschauer zu und brachten RTL solide 10,0 Prozent Marktanteil am Gesamtmarkt. Vor knapp zehn Jahren sahen allerdings noch fast fünf Millionen Menschen zu, 2021 verabschiedete sich Jauch vor 3,13 Millionen Zusehern - folglich deutliche Erosionen, die sich auch bei anderen Sendern bemerkbar machten. Den absoluten Tiefpunkt erreichten zwischenzeitlich Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg, die noch am Sonntag nur 8,8 Prozent fertigbrachten - weil dort insgesamt mehr Menschen fernschauten, resultierte jener Anteil damals aus 2,23 Millionen.
