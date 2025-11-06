Nexstar-Umsatz bricht ein

Wirtschaft

Das Netto-Einkommen bleibt allerdings im dritten Quartal positiv.

Die Nexstar Media Group hat ihre Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt. Demnach sank der Umsatz in den Monaten Juli, August und September von 1,366 auf 1,198 Milliarden US-Dollar. Der Distributionsumsatz sank von 719 auf 709 Millionen US-Dollar. Deutlich krasser war der Rückgang bei den Werbeumsätzen, die nun bei 476 Millionen US-Dollar liegen. Im Vorjahreszeitraum wurden noch 622 Millionen US-Dollar erwirtschaftet.Zu Nexstar gehören zahlreiche Lokalstationen, darunter WPIX in Los Angeles, das für The CW das Programmfenster ist. Das von Perry A. Sook gegründete und geführte Unternehmen hält außerdem Anteile an The CW, Antenna TV, Rewind TV und dem Nachrichtensender NewsNation. Diese sorgten für einen Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen von 358 Millionen US-Dollar; im Vorjahresergebnis wurden noch 510 Millionen US-Dollar verbucht. Der Nettogewinn sank von 180 auf 65 Millionen US-Dollar.Im dritten Quartal haben wir einen großen Schritt zur Gestaltung der Zukunft von Nexstar gemacht, als wir eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von TEGNA Inc. für 6,2 Milliarden US-Dollar in einer äußerst wertsteigernden Transaktion geschlossen haben, schrieb Perry Sook, Gründer, Vorsitzender und CEO von Nexstar, in einem Brief an die Aktionäre. Operativ entwickelt sich unser Kerngeschäft gut mit stabilen Vertriebs- und nichtpolitischen Werbeeinnahmen im Jahresvergleich sowie einem starken Kostenmanagement, das zu niedrigeren Betriebskosten im Jahresvergleich geführt hat. Darüber hinaus haben wir unsere Strategien zum Ausbau unseres Netzwerks weiter vorangetrieben: NewsNation war erneut das am schnellsten wachsende Kabelnetzwerk im Quartal und The CW verzeichnete zum sechsten Mal in Folge ein Wachstum der Primetime-Einschaltquoten und konnte seine Verluste im Jahresvergleich um 24 % reduzieren. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns darauf, unsere anstehenden Vertriebsverlängerungen und die Übernahme von TEGNA Inc. abzuschließen sowie die Chancen der politischen Werbung im Zusammenhang mit den Zwischenwahlen 2026 zu nutzen, von denen wir uns alle eine Steigerung des Shareholder Value versprechen.