RTLZWEI sorgt für «Die Überraschung deines Lebens»

TV-News

Ende Juni testet der Reality-Sender ein neues Format, in dem unter anderem Jo Weil für eine Überraschung sorgen soll.

RTLZWEI befindet sich derzeit in einer kleinen Testphase, denn am kommenden Montag probiert der selbsternannte Reality-Sender Nummer eins mit «Roberts Mega Mansions» einen neuen «Die Geissens»-Ableger. Hinzu kommt am 14. Juni das True-Crime-Format «Bastian Schlüter – Der Crime-Reporter», in dem zwei Mordfälle beleuchtet werden, die in Deutschland für Schlagzeilen und Aufsehen sorgten ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat RTLZWEI für Mittwoch, den 22. Juni, ein weiteres Format angekündigt, das anders als die beiden erwähnten Piloten aber nicht um 20:15 Uhr, sondern um 22:20 Uhr ausgestrahlt wird.Es handelt sich um das Reality-Format. In der einstündigen Sendung Hochzeitsplaner Eric Schroth, Sänger und Make-Up-Artist Bernd Kieckhäben und Musical-Star Jo Weil das „Glücks-Kommando“, das engagiert wird, um für eine Überraschung zu sorgen.In der Folge sollen sie Marcus dabei helfen, seiner Frau Sandra einen zweiten Heiratsantrag im Garten zu machen. Während die 39-Jährige auf eine mehrtägige Reise entführt wird, bereiten Marcus und die Kinder mit Hilfe von Eric die Zeremonie vor.Unterdessen kehrt am 21. Juni um 20:15 Uhr die Reportage-Reiheins Programm zurück. Das von Good Times produzierte Format begleitet Gerichtsvollzieher, Inkassounternehmer und Schuldnerberater bei ihrem täglichen Einsatz. Das Programm lief erstmals im November 2019 und wurde seitdem mehrfach wiederholt. Die Premiere verlief mit 6,7 und 6,2 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe durchaus ordentlich.