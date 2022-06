«Hot oder Schrott» kommt nicht mehr an die überzeugenden Werte der Vorwoche heran

Quotennews

Das Format musste deutlich Federn lassen. Zuvor startetet bei VOX nach einer zweijährigen Pause die zweite Staffel von «Die Urlauber».



VOX zeigte gestern zur Primetime eine neue Ausgabe der Dokusoap. Für die Sonderausgabe wagten sich Promis wie Gregor Meyle, Natascha Ochsenknecht mit Mutter und Tochter sowie Wolfgang und Caroline Bosbach an den Produkttest. Getestet wurden beispielsweise ein 4in1-Doppelzelt, eine knitterfreie Hemdentasche, ein Rasieraufsatz fürs Smartphone oder ein smarter Koffer.Erst in der vergangenen Woche hatte der Sender mit einer Ausgabe 1,22 Millionen Fernsehende überzeugt. Der Marktanteil lag mit 4,8 Prozent genau im Senderschnitt. Auch die 0,55 Millionen Jüngeren hatten eine hohe Quote von 8,7 Prozent eingefahren. Doch von diesen überzeugenden Werten war der Sender diese Woche ein deutliches Stück entfernt. Mit 0,80 Millionen Zuschauern fiel man auf akzeptable 3,6 Prozent zurück. Bei den 0,35 Millionen Umworbenen kamen solide 6,9 Prozent Marktanteil zustande.Ab 18.10 Uhr startete auf dem Sender die Dokusoapin die zweite Staffel. Diese Woche ging es für drei Paare an die deutsche Ostseeküste. Je nach Los verbrachte das Duo den Urlaub in der Preiskategorie Low Budget, Standard oder Luxus. Zum Auftakt fanden sich 0,79 Millionen Neugierige auf dem Sender ein, was einer soliden Quote von 4,8 Prozent entsprach. Die 0,22 Millionen Werberelevanten sicherten sich eine passable Sehbeteiligung von 6,3 Prozent. Somit startete das Format auf ähnlichem Niveau wie die erste Staffel vor zwei Wochen zu Ende ging.