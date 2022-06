Comic-Laden

Die junge Autorin Alice Oseman hat den Comic verfasst, der sogar zur Netflix-Serie wurde.

Die Netflix-Show «Heartstopper» ist aktuell in aller Munde und toppte für viele Wochen die Charts. Was viele aber vorher nicht wussten, die Serie basiert auf einem Comic von Alice Oseman, an welchem sie bereits seit 2016 arbeitet und diesen bis heute weiterführt. Durch die Realverfilmung beim Streaming-Dienst haben diese einen riesigen Aufschwung erfahren, auch bei uns in Deutschland. Eine Übersetzung ist gerade erschienen. Was als einfacher Webcomic angefangen hat, hat sich schnell in eine unglaublich beliebte Geschichte entwickelt. Dies liegt nicht zuletzt an der liebevollen Darstellung der Beziehungen in Osemans Werk und wie sie mit den Problemen aus der Queer-Community umgeht.Die beiden Protagonisten, Charlie und Nick , gehen zwar auf dieselbe Schule, aber haben sich noch nicht wirklich getroffen und unterhalten. Doch wie es der Zufall so will, kreuzen sich ihre Wege nun doch und sie sitzen in einer Klasse nebeneinander. Beide bemerken, dass sie sich unglaublich gut verstehen und freunden sich schnell an. Charlie, welcher bereits weiß, dass er schwul ist, verliebt sich zudem sehr in Nick. Dieser aber hat mit seinen Gefühlen zu kämpfen und ist sich dessen lange Zeit nicht bewusst. Die Comics begleiten die beiden dabei, wie sie ihren Schulalltag meistern und sich mit ihrer eigenen Sexualität auseinandersetzen.Die Geschichte in «Heartstopper» zeigt in bisher vier Bänden, wie sich die Beziehung der beiden entwickelt. Für viele Teenager und junge Erwachsene ist es wichtig, Comics wie diesen zu lesen und eine solche Coming-of-Age-Story mitzuverfolgen. Sie können sich mit den beiden Jungs und auch anderen Charakteren der Comics identifizieren. Aber auch ein älteres Publikum findet Gefallen an der zuckersüßen Geschichte. Dabei stehen immer die Charaktere im Vordergrund und wie diese ihren Alltag, ihre Beziehungen und Freundschaften meistern.Alice Oseman, die Autorin und Zeichnerin der «Heartstopper»-Comics, wurde 1994 in England geboren. Sie zeigte schon früh Interesse am Schreiben und veröffentlichte bereits mit 19 Jahren ihr erstes Buch "Solitaire". Seitdem ist sie konstant als Autorin aktiv und hat durch ihren liebevollen Schreibstil und ihr Engagement innerhalb der Queer-Community direkt großen Erfolg gefeiert. «Heartstopper» ist wohl mit der Netflix-Serie ihr erfolgreichstes Werk, welches Millionen von Fans hat.